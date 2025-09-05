Lionel Messi disputó su último partido oficial de Eliminatorias sudamericanas en Argentina con una actuación inolvidable. En el estadio Monumental, la Selección venció 3-0 a Venezuela y el capitán marcó dos goles que lo llevaron a alcanzar la marca de 134 tantos con la camiseta nacional. Además, igualó al ecuatoriano Iván Hurtado como el jugador con más presencias en Eliminatorias, con 72 encuentros.

El primer gol llegó a los 39 minutos, luego de una recuperación de Leandro Paredes y una asistencia de Julián Álvarez. Messi, rodeado por rivales, definió con una vaselina impecable. El segundo tanto lo marcó a diez minutos del final, tras un centro de Thiago Almada. Incluso pudo haber sellado un triplete, pero su último intento fue anulado por posición adelantada.

Las declaraciones tras el partido

Con 38 años, Messi habló de las sensaciones que lo atraviesan en esta etapa de su carrera: “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”.

Sobre su vínculo con la camiseta argentina, confesó: “Es lo mejor poder terminar de esta manera acá. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo acá en el país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, lo que viví es muy fuerte, hermoso”.

Messi también fue sincero sobre sus expectativas hacia el Mundial 2026: “Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido. Tenía claro que era el último por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”.

Y agregó: “Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso”.

Decisión de descansar y próximos compromisos

El capitán también confirmó que no viajará a Ecuador para la última fecha de Eliminatorias: “Hablé con Leo (Scaloni) y él decidió que descanse porque vengo de una lesión y si bien estoy bien, preferimos evitar el viaje y tener que jugar otro partido. La idea es descansar bien y prepararme para lo que se viene, que tendremos una seguidilla importante. Nos jugamos la MLS con Inter Miami, que la queremos ganar y es el objetivo. Espero estar bien y en octubre nos volvemos a encontrar para los amistosos”.

Una despedida cargada de emoción

Desde el inicio, la noche estuvo atravesada por la emotividad. Messi ingresó al campo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, recibió una ovación ensordecedora y no pudo contener las lágrimas durante el himno. En las tribunas, Antonela Roccuzzo siguió cada momento con emoción, mientras el público recordó su trayectoria con la Selección: campeón del mundo en 2022, dos veces campeón de América, ganador de la Finalissima, campeón del Mundial Sub 20 2005 y medallista de oro en los Juegos Olímpicos 2008.

El camino de la Selección

Tras el partido en Buenos Aires, la Selección debe viajar a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9 de septiembre. Luego, en octubre, realizará una gira por Estados Unidos con partidos ante Venezuela y Puerto Rico. En noviembre, el equipo campeón del mundo jugará en Luanda (Angola) y Kerala (India).

En 2026, Argentina disputará la Finalissima frente a España en marzo, y en junio afrontará amistosos previos al inicio del Mundial. El sorteo de grupos está previsto para diciembre de 2025, y el torneo arrancará el 11 de junio en México, con 48 equipos y 104 partidos, hasta la final del 19 de julio en Nueva York.