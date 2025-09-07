Alfonsín: "La situación económica es difícil pero hay que votar"
“Muchos sufren la economía, pero sin voto no hay salida”, advirtió Ricardo Alfonsín tras votar. Apuntó contra el ausentismo en las urnas.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En una jornada marcada por la expectativa electoral en la provincia de Buenos Aires, Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, emitió su voto este domingo en Chascomús y llamó a la ciudadanía a no resignarse frente a la crisis económica.
“La situación económica es muy compleja, muy difícil. Sé que muchos la sufren, pero les aseguro: no es dejando de votar que la vamos a resolver. Al contrario”, expresó con contundencia ante los medios.
Una advertencia sobre la posible baja participación
El dirigente radical, que vuelve al ruedo electoral tras su paso como embajador, se mostró preocupado por los niveles de abstención que se anticipan en algunos sondeos previos.
“Espero que los pronósticos que anticipan un porcentaje elevado de abstención se equivoquen. Espero que sean todos los ciudadanos los que acudan a votar”, sostuvo.
El llamado a las urnas no fue casual: el clima de apatía y desconfianza hacia la dirigencia política es uno de los factores más comentados durante la campaña, especialmente en sectores golpeados por la situación económica.
Un mensaje que apunta a la reconstrucción democrática
Aunque evitó entrar en definiciones partidarias o confrontaciones directas, Alfonsín insistió en la importancia del voto como herramienta transformadora y advirtió que no participar es dejarle el camino libre a otros para decidir el rumbo del país: “No podemos resignarnos. La solución no está en alejarnos, sino en involucrarnos más que nunca”.
