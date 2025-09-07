Bondarenko votó en Varela: “Si hay un funcionario de LLA que se equivocó, lo tendrá que pagar”

Bondarenko votó en Varela: “Si hay un funcionario de LLA que se equivocó, lo tendrá que pagar”

El primer candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza por la Tercera Sección y excomisario, Maximiliano Bondarenko, emitió su voto este domingo en Florencio Varela. Lo hizo en la escuela donde cursó su primer año de secundaria, hecho que definió como un momento cargado de recuerdos personales.

“Todos los bonaerenses y los argentinos tenemos que celebrar. Un día como hoy estuvo muy tranquilo, hubo muchos autos en la calle, mucha gente yendo a votar, eso es lo que queríamos. Estamos contentos: es una decisión de la gente, ya no depende de nosotros. Lo que pretendo es que el bonaerense venga a votar, que terminemos unas elecciones tranquilas y disfrutemos de esta fiesta que es la democracia”, expresó.

Recuerdos personales y mensaje a los votantes

Bondarenko destacó la carga emocional de sufragar en Florencio Varela: “Esta es mi escuela, acá hice mi primer año de secundaria, me trae muchos recuerdos. Es mi primer año sin que me acompañe mi viejo. Soy un vecino más de Florencio Varela, conozco mucha gente, un tipo común, y mi percepción es buenísima: este es mi distrito, es mi casa”.

Sobre seguridad y la policía bonaerense

Consultado por la situación de la seguridad, el candidato sostuvo: “La seguridad hoy es el tema, y cualquiera de los vecinos que está acá parado, si le preguntan cómo la ve, tiene hasta mejor termómetro que Bondarenko. Es el vecino el que nos marca el camino, y en eso vamos a trabajar, a eso me comprometo”.

En relación a la Policía Bonaerense, fue tajante: “Lo primero que hay que mejorar es el bendito efectivo y el bendito personal que lo han devastado y le han quitado hasta la dignidad. Tenemos una sociedad cruzada por la corrupción, y eso es lo que vino a cambiar nuestro presidente”.

Respuesta sobre corrupción

Al ser consultado sobre las investigaciones por presunta corrupción por parte de funcionarios de La Libertad Avanza, Bondarenko respondió: “Es muy simple: el que las hace, las paga. Si la Justicia determina que tenemos algún funcionario dentro de La Libertad Avanza que se equivocó de camino, lo tendrá que pagar”.

En cuanto a la causa sobre presuntas coimas en ANDIS, se limitó a decir: “Eso ya está en la Justicia, lo hablaremos en la semana”.