Malena Galmarini votó en Tigre y alertó por la baja participación: “Esta elección es muy atípica”

La segunda candidata a senadora por Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral, Malena Galmarini, emitió su voto este domingo en Tigre y dejó fuertes definiciones sobre la marcha de la jornada y el clima político que atraviesa el país.

Tras sufragar, Galmarini calificó estas elecciones como “muy atípicas” y expresó su preocupación por el bajo nivel de concurrencia: “La ausencia de las autoridades de mesa hizo que se retrase el comienzo del comicio y estamos viendo que está baja la participación”.

“La elección se nacionalizó por la crisis del país”

Galmarini no esquivó el contexto económico y social que atraviesa la Argentina y lo vinculó directamente con el tono que tomó esta elección, originalmente legislativa pero, según dijo, "nacionalizada" por la gravedad de la situación.

“La elección se nacionalizó por la crisis por la que atraviesa el país. La gente está muy golpeada”, sentenció la dirigente, ex titular de AySA y ex precandidata a intendenta de Tigre. A su vez, mencionó que el cambio de lugares de votación también afectó la asistencia a las urnas: “Un punto importante es que hayan cambiado el lugar de votación y eso influye. Esta es una elección muy atípica”.

Entre Tigre y La Plata: el plan de la candidata

Malena Galmarini también compartió parte de su agenda para el resto de la jornada: permanecerá en Tigre durante el día, monitoreando el desarrollo del proceso electoral y, una vez conocidos los primeros resultados, viajará a La Plata.

Confirmó que mantiene diálogo permanente con el gobernador Axel Kicillof, con quien comparte espacio político, y remarcó su compromiso con la consolidación democrática. “Votar es la mejor manera de cuidar la democracia”, concluyó.