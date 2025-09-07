Malena Galmarini: “La crisis convirtió esta elección en algo nacional”
Malena Galmarini votó en Tigre y habló sin filtro: “La elección se nacionalizó por la crisis que atraviesa el país. Hay muy poca participación”.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La segunda candidata a senadora por Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral, Malena Galmarini, emitió su voto este domingo en Tigre y dejó fuertes definiciones sobre la marcha de la jornada y el clima político que atraviesa el país.
Tras sufragar, Galmarini calificó estas elecciones como “muy atípicas” y expresó su preocupación por el bajo nivel de concurrencia: “La ausencia de las autoridades de mesa hizo que se retrase el comienzo del comicio y estamos viendo que está baja la participación”.
“La elección se nacionalizó por la crisis del país”
Galmarini no esquivó el contexto económico y social que atraviesa la Argentina y lo vinculó directamente con el tono que tomó esta elección, originalmente legislativa pero, según dijo, "nacionalizada" por la gravedad de la situación.
“La elección se nacionalizó por la crisis por la que atraviesa el país. La gente está muy golpeada”, sentenció la dirigente, ex titular de AySA y ex precandidata a intendenta de Tigre. A su vez, mencionó que el cambio de lugares de votación también afectó la asistencia a las urnas: “Un punto importante es que hayan cambiado el lugar de votación y eso influye. Esta es una elección muy atípica”.
Entre Tigre y La Plata: el plan de la candidata
Malena Galmarini también compartió parte de su agenda para el resto de la jornada: permanecerá en Tigre durante el día, monitoreando el desarrollo del proceso electoral y, una vez conocidos los primeros resultados, viajará a La Plata.
Confirmó que mantiene diálogo permanente con el gobernador Axel Kicillof, con quien comparte espacio político, y remarcó su compromiso con la consolidación democrática. “Votar es la mejor manera de cuidar la democracia”, concluyó.
Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
Mal momento para Francisco Adorni en su votación en La Plata
En La Plata, Francisco Adorni fue escrachado por un joven con un billete y una ironía filosa: “Esto es para Karina, el 3%”. Todo quedó grabado.
Massa votó en Tigre y pidió a los bonaerenses “que participen por sus sueños y su esperanza”
El líder del Frente Renovador Sergio Massa llamó a los bonaerenses a ir a las urnas: “El voto es la mejor herramienta para consolidar el camino”.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras una consulta sobre Karina Milei
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras ser consultada por los audios que complican a Karina Milei. Mirá lo que pasó en plena jornada electoral.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.