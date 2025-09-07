Alcaraz vs Sinner: la final del US Open que ya es un clásico
El español y el italiano vuelven a verse las caras en Nueva York, en una rivalidad que domina el tenis mundial.
El gesto de Andrea Trofimczuk llamó la atención en la jornada electoral tras la carrera de Fórmula 1 disputada en Monza.Deportes07 de septiembre de 2025Andrés Montero
La jornada electoral en la Provincia de Buenos Aires tuvo una postal particular en Pilar, cuando Andrea Trofimczuk, madre del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, se presentó a votar tras la finalización del Gran Premio de Italia.
El joven corredor argentino de 22 años había culminado la carrera en Monza en el decimoséptimo lugar, y apenas minutos después, su madre llegó a la escuela asignada para cumplir con sus obligaciones cívicas.
Llegada en moto y un casco especial
Andrea Trofimczuk sorprendió a los presentes al retirarse en moto tras emitir su voto. Lo más llamativo fue el casco que utilizó, perteneciente a la época en que Colapinto integraba la academia de la escudería Williams, antes de dar el salto a la máxima categoría del automovilismo en 2024.
Sin dar declaraciones, la madre del piloto dejó una imagen curiosa y comentada en las redes, que combinó la jornada electoral con la pasión por el automovilismo.
El presente deportivo de Colapinto
Mientras tanto, Franco Colapinto continúa con su primera temporada completa en la Fórmula 1. En el circuito italiano de Monza, el pilarense finalizó en la posición 17, aunque lo hizo con algunas molestias físicas que arrastra desde competencias anteriores.
El recuerdo inmediato para los fanáticos argentinos sigue siendo el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el corredor logró sus primeros puntos en la F1 al cruzar la meta en la octava plaza.
Lo que viene en la temporada
Con la mirada puesta en el Gran Premio de Bakú, que se disputará el domingo 21 de septiembre, Colapinto afrontará el desafío de mantener el rendimiento mostrado en los últimos circuitos. Con ocho carreras por delante en el calendario 2025, el piloto argentino buscará consolidarse y seguir sumando puntos para cerrar la temporada en un nivel competitivo.
