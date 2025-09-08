Restan ocho Grandes Premios para terminar la temporada 2025 de la Fórmula 1 y el panorama de Franco Colapinto genera optimismo. El pilarense, de 22 años, volvió a destacarse en el Gran Premio de Italia, donde pese a las falencias del Alpine A525 logró una vez más superar en clasificación a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El bonaerense consiguió el 18º registro con un tiempo de 1m19s992, por delante del francés que marcó 1m20s103. Fue la segunda vez en las últimas tres clasificaciones que Colapinto aventajó a Gasly, repitiendo lo hecho en Hungría.

La batalla interna con Gasly

El duelo entre compañeros es un termómetro clave en la Fórmula 1. Colapinto estuvo cerca de firmar su tercer mejor resultado consecutivo contra Gasly en carrera, pero una orden de equipo en la vuelta 49 lo relegó. El francés, con neumáticos blandos nuevos, terminó por delante y relegó al argentino al 17º lugar.

En el mano a mano, Gasly todavía lleva ventaja con cinco mejores posiciones finales contra cuatro de Colapinto. Sin embargo, la brecha se achicó y los relojes marcan que el argentino ya compite de igual a igual. Incluso, en Países Bajos había quedado a un paso de sumar puntos, algo que solo se frustró por un error estratégico del equipo.

Experiencia frente a talento joven

El mérito del argentino adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Gasly cumple su octava temporada en la F1, suma 169 Grandes Premios, una victoria y cinco podios, además de conocer de memoria los autos de Alpine. Colapinto, en cambio, debutó en Imola en mayo pasado, con apenas dos días previos de adaptación al A525, y ya suma 19 carreras.

Aun así, su rendimiento redujo la diferencia con el francés y en varias ocasiones lo superó, mostrando que el aprendizaje ha sido rápido y sólido.

Próximos desafíos en el calendario

La recta final de la temporada presenta circuitos en los que Colapinto ya tiene experiencia en la F1. El 21 de septiembre correrá en Azerbaiyán, donde en 2024 sumó sus primeros cuatro puntos tras finalizar octavo. Luego llegará Singapur (5/10), un trazado urbano donde el año pasado protagonizó una largada memorable.

Más adelante, el calendario incluye Austin (19/10), México (26/10), San Pablo (9/11), Las Vegas (22/11), Qatar (30/11) y Abu Dhabi (7/12). En varios de esos escenarios, Alpine podría tener mejores posibilidades al no depender exclusivamente de la potencia en rectas largas, uno de los puntos débiles del A525.

Además, habrá tres carreras Sprint —en Austin, San Pablo y Qatar— que sumarán oportunidades para el argentino.

Confianza en crecimiento y la mirada de Briatore

Pese a que Alpine no tendrá mejoras técnicas en lo que resta de 2025, Colapinto asegura sentirse cada vez más confiado en el monoplaza. “Ser rápido, no chocar y sumar puntos” fue la consigna que le dio Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería. El italiano ya deslizó que el argentino podría mantener su butaca para 2026, aunque con mensajes que alternan entre la exigencia y el reconocimiento.

Los próximos resultados serán determinantes, y noviembre aparece como la fecha clave en la que Alpine anunciará su alineación. Todo indica que Brasil, con la gran presencia de hinchas argentinos y sponsors de Colapinto, podría ser el escenario del anuncio.

Cuenta regresiva hacia 2026

Con ocho Grandes Premios por delante y un duelo directo cada vez más parejo con Gasly, Franco Colapinto se juega la confirmación de su futuro en la Fórmula 1. La expectativa es grande y el piloto bonaerense responde en la pista, donde se define todo.