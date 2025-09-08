Fuerza Patria confirmó este domingo que su triunfo no se limitó a la Legislatura bonaerense: también arrasó en los concejos deliberantes y en los consejos escolares de más de 90 municipios, consolidando su dominio territorial en la provincia.

Con el 47,28% de los votos, el oficialismo superó a La Libertad Avanza en las legislativas provinciales, que obtuvo 33,71%, y dejó en un lejano tercer lugar a Somos Buenos Aires, con el 5,25%. El resultado también se reflejó en el mapa político local y confirmó la potencia de la estrategia diseñada por el gobernador Axel Kicillof.

El peso del territorio

El rol de los intendentes volvió a ser decisivo. Al cierre de esta nota, Fuerza Patria ganaba en casi 100 de los 135 municipios bonaerenses, incluidos la gran mayoría de los que ya gobierna.

Si bien se registró un porcentaje menor de corte de boleta, la estrategia territorial del oficialismo se reflejó en números contundentes que lo consolidan como la fuerza dominante en el Conurbano y en buena parte del interior.

Municipios que eligieron al peronismo

La lista de triunfos locales fue extensa. Alberti, Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Ayacucho, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Cañuelas, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Alvarado, General Alvear.

También General Belgrano, General Guido, General Las Heras, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General San Martín, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Costa, La Matanza, La Plata, Lanús, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Maipú, Malvinas Argentinas, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Navarro.

Al igual que Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pergamino, Pila, Pilar, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Roque Pérez, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Fernando, San Vicente, Tandil, Tapalqué, Tigre, Tordillo, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Zárate quedaron bajo control de los candidatos de Fuerza Patria.

Los intendentes "testimoniales"

Varios intendentes se presentaron como primeros candidatos a concejal, en jugadas testimoniales para blindar el poder territorial. Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Pablo Zurro (Pehuajó), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada) y Andrés Watson (Florencio Varela) encabezaron boletas que ganaron cómodamente.

Los resultados fueron categóricos:

Mario Secco (Ensenada) alcanzó el 68,7%, más de 45 puntos por encima de los libertarios.

Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) logró el 68%, contra 23% de la oposición.

Fernando Espinoza (La Matanza) se impuso con 52 puntos.

Jorge Ferraresi (Avellaneda) arrasó con 64,3% contra 26,5%.

Andrés Watson (Florencio Varela) superó por 55,9% a 23,8%.

Juan José Mussi (Berazategui) alcanzó el 64,3%, casi 40 puntos de ventaja.

Fabián Cagliardi (Berisso) se impuso 47% a 31%.

Pablo Zurro (Pehuajó) defendió su concejo con 51,3% contra 28%.

La Tercera, bastión impenetrable

En la Tercera Sección Electoral, que concentra 5,1 millones de electores y donde el peronismo solo recuerda una derrota en 1997, Fuerza Patria ratificó su hegemonía. Allí jugaron Espinoza, Ferraresi, Watson, Mussi y Cagliardi, quienes empujaron los números que consolidaron al oficialismo en el sur del Conurbano.

El mapa bonaerense quedó así dominado por el celeste de Fuerza Patria, con una proyección de poder que excede la Legislatura y alcanza a la mayoría de los concejos deliberantes del territorio provincial.