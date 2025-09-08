FIT-U logra dos diputados y festeja la derrota de Milei

Con casi el 100% de las mesas escrutadas, el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) alcanzaba el 4,37% de los votos en la elección de medio término de la provincia de Buenos Aires, consolidándose como cuarta fuerza detrás de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires. La izquierda logró ingresar dos diputados provinciales: Nicolás del Caño y Pablo Giachello.

Picos de votación y resultados por secciones

La fuerza tuvo su mejor desempeño en la Tercera Sección Electoral, donde alcanzó el 5,66% y el tercer puesto, asegurando la entrada de sus legisladores a la Legislatura. En la Octava Sección (La Plata) obtuvo 5,51% de los votos y también se ubicó tercera, mientras que en la Primera Sección, encabezada por Romina del Plá, alcanzó 4,22%.

Del Caño evaluó el resultado: “Esta elección muestra el rechazo al gobierno de Javier Milei, que viene en una profunda crisis por el ajuste brutal que hizo y sufrió una enorme derrota. Muchos eligieron a Fuerza Patria para castigar al gobierno, pero ahora está planteada una salida de esta grave crisis política nacional favorable a las grandes mayorías trabajadoras, para que el gobierno de Milei, que no va más, no termine en nuevas frustraciones”.

Mensaje de la militancia y perspectivas futuras

Del Caño destacó el esfuerzo de la campaña: “En la principal concentración de trabajadoras y trabajadores bonaerenses, el Frente de Izquierda Unidad es la tercera fuerza y creo que eso ha sido producto de una gran campaña, hecha a pulmón, en condiciones desfavorables, pero con nuestra gran militancia. Estamos muy contentos con estos resultados, producto de este esfuerzo enorme que hemos hecho en estas condiciones adversas y seguiremos de cara a todas las peleas y a todas las luchas que se vienen”.

A través de sus redes, también manifestó: "El gobierno de Milei recibe una dura derrota. Millones lo han repudiado en la elección bonaerense. Sabemos que es la lucha de la clase trabajadora la que va a terminar con este gobierno y el plan del FMI. Felicitaciones a toda la militancia y simpatizantes del Frente de Izquierda por la gran campaña y las 2 bancas conquistadas en la Legislatura. En La Matanza con el 8% de los votos estamos peleando el ingreso al Concejo Deliberante. Puestos de lucha que estarán al servicio de cada pelea del pueblo trabajador".

Bancas al servicio de la movilización

Pablo Giachello explicó: “Para los trabajadores es la oportunidad de salir a las calles. Hay que valerse de esta derrota electoral del gobierno para impulsar una movilización por cada uno de los reclamos. Si esta semana Milei pretende llevar adelante sus vetos contra el Garrahan y las universidades, hay que ganar las calles para impedirlo. Es necesario poner en acción las fuerzas de los trabajadores y el pueblo en esta dirección. La importante elección del Frente de Izquierda y las bancas que estamos obteniendo estarán al servicio de desarrollar esta perspectiva”.

Romina del Plá, cabeza de lista de candidatos a senadores por la Primera Sección, subrayó en redes sociales: “¡La derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires es una paliza! Esta derrota muestra que la población no está dispuesta a soportar ninguna motosierra. El Frente de Izquierda ha hecho una gran elección y sus bancas estarán como siempre al servicio de las y los trabajadores. ¡Vamos el Frente de Izquierda!”.

Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, agregó: “Hoy festejan los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores del Garrahan y los pibes que se atienden allí, los universitarios… los argentinos de bien. La derrota de este gobierno ultra reaccionario abre la puerta a que paremos la motosierra y triunfen los reclamos populares”.

Presencia municipal del FIT-U

A nivel local, con el 98,95% de las mesas escrutadas, el FIT-U quedó como tercera fuerza en concejos deliberantes y consejos escolares de numerosos municipios: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ensenada, Escobar, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Quilmes, Tres de Febrero y Vicente López.