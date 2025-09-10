Echarren: "Viendo como algunos se retuercen de odio se nota la dimensión del triunfo electoral en la provincia"

Desde redes, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, se refirió al resultado de las elecciones legislativas que se desarrollaron en la provincia de Buenos Aires.

Y, sobre las repercusiones del triunfo peronista, el alcalde dijo: "Viendo como algunos se retuercen de odio se nota la dimensión del triunfo electoral en la provincia".

Desde X, Echarren comentó "El odio y el resentimiento que expresan es proporcional al fracaso que representan".

"Gracias a todos los que aceptaron la voluntad popular con respeto y sin agredir", cerró su hilo.