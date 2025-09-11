Con el envión del triunfo, Kicillof se lanza a la batalla nacional y busca revertir territorios esquivos
Tras la victoria bonaerense, el gobernador concentra su estrategia en secciones donde Fuerza Patria tuvo tropiezos y refuerza su liderazgo de cara a octubre.Política11 de septiembre de 2025Pamela Orellana
El gobernador Axel Kicillof no mueve una pieza de su tablero electoral. Después del triunfo del peronismo en las legislativas bonaerenses del domingo pasado, el mandatario se planta como figura central de Fuerza Patria para encarar la recta final hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Mucho territorio y gestión
Desde La Plata aseguran que la clave seguirá siendo “mucho territorio y gestión”. La estrategia diseñada en la gobernación no se tocará, según adelantaron fuentes oficiales, que confirmaron que Kicillof recorrerá este jueves General Paz y Pila, dos distritos donde el justicialismo se impuso frente a La Libertad Avanza.
En General Paz, Fuerza Patria sacó el 58,49% contra el 36,55% de los libertarios. En Pila, el resultado fue 53,34% a 24,80%. Sin embargo, a nivel de la Quinta Sección Electoral la derrota llegó de la mano del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que encabezó la lista libertaria. Por eso, el desembarco del gobernador apunta a reforzar la presencia en un territorio históricamente esquivo para el PJ.
El viernes, la agenda de campaña continuará en San Martín, municipio de la Primera Sección donde el peronismo dio la sorpresa con una victoria encabezada por Gabriel Katopodis.
Taiana en el centro de la escena
La victoria bonaerense permitió al peronismo poner en primer plano a Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, que compartió el escenario central junto al gobernador. El mensaje fue claro: la campaña nacional se articulará alrededor de la figura de Kicillof, quien capitaliza los resultados como uno de los grandes artífices del triunfo contra los libertarios.
El Movimiento Derecho al Futuro, que responde al mandatario provincial, apuesta a mantener esta fórmula sin modificaciones. En cambio, el Frente Renovador espera señales. “El Frente Renovador siempre estuvo para ayudar y poner todo, como se hizo para la del 7 de septiembre”, remarcaron desde el espacio que conduce Sergio Massa.
Los massistas preparan un congreso partidario a fines de septiembre para delinear su propio despliegue de cara a octubre, con la promesa de movilizarse “al máximo” durante el mes fuerte de campaña.
Interna con La Cámpora
El triunfo de Kicillof abrió un escenario desafiante para La Cámpora, que cuestionó su centralidad dentro del armado bonaerense. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, relativizó el alcance de la estrategia provincial al remarcar que “el desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal”. En declaraciones recientes, insistió en que las elecciones concurrentes hubieran visibilizado más crudamente “las consecuencias de este modelo”.
La tensión no es nueva: la consolidación de Kicillof como referencia electoral golpea el protagonismo de Máximo Kirchner en la estructura partidaria, lo que reabre viejas diferencias de cara a octubre.
Bianco: “La gente ya decidió”
En paralelo, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, interpretó los resultados como una señal hacia adelante: “La gente ya decidió. Quiere peronismo en 2027”. Este miércoles, evaluó que la elección funcionó como un doble plebiscito: “La gente dijo que no le gusta el modelo, tampoco las formas. Este es un Gobierno que le pega a los jubilados y que le quita los recursos al Garrahan o a los discapacitados”.
Bianco destacó además la gestión provincial: “Con todas las obras e inversión que tenemos, no tenemos déficit fiscal, o sea que se puede”. También defendió la estrategia electoral de listas conjuntas, pese a las tensiones internas: “La estrategia que definió el Gobernador, escuchando a todos los sectores, evaluando pros y contras, salió impecable”. De cara a octubre, fue tajante: “Queremos que de acá a octubre, el número sea mejor. Ganar, gustar y golear”.
El respaldo de Kicillof a maestros y universidades tras el veto de Milei
En el Día del Maestro y tras el veto universitario de Milei, el gobernador bonaerense respalda a docentes y estudiantes y llama a defender la educación pública.
Tras el revés electoral, Adorni insiste en el ajuste y descalifica al Congreso
Mientras Javier Milei mantiene firme el ajuste, el vocero calificó de “desastres” las normas aprobadas por el Congreso y descartó modificar el rumbo tras la caída electoral.
Caso $LIBRA: avanza la investigación judicial contra Milei tras dictamen clave
Con dictamen de Taiano, la Justicia ordena analizar celulares de Milei, Novelli y Morales en la causa LIBRA: buscan chats claves que podrían cambiarlo todo.
Milei vetó la emergencia en pediatría y dejó sin respuesta el reclamo del Garrahan
El Presidente oficializó el veto a la norma que proponía aumentos salariales, más insumos y exenciones impositivas para el sector de salud infantil.
Entrevista GLP. Las urnas hablaron: castigo histórico en General Villegas contra Gilberto Alegre
La lista del intendente quedó detrás de La Libertad Avanza, que se impuso con claridad en las urnas, reflejando el hartazgo de los vecinos con años de problemas sin resolver: calles en mal estado, un sistema de salud colapsado y tasas impagables. ¿Escuchará Alegre el mensaje que le dio la gente?
Consejo del Salado exige reactivación del Plan Maestro: “Los recursos están durmiendo la siesta en Banco Nación”
El Consejo del Salado realizó en Chacabuco la primera reunión itinerante por el interior bonaerense para exigir la reactivación del Tramo IV.2 del Plan Maestro.
Quién es Lisandro Catalán, nuevo ministro del Interior
Javier Milei reactivó el Ministerio del Interior y puso al conocido Catalán al frente. De Scioli a Macri, su carrera revela el ADN del poder en Argentina.