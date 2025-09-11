El gobernador Axel Kicillof no mueve una pieza de su tablero electoral. Después del triunfo del peronismo en las legislativas bonaerenses del domingo pasado, el mandatario se planta como figura central de Fuerza Patria para encarar la recta final hacia las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Mucho territorio y gestión

Desde La Plata aseguran que la clave seguirá siendo “mucho territorio y gestión”. La estrategia diseñada en la gobernación no se tocará, según adelantaron fuentes oficiales, que confirmaron que Kicillof recorrerá este jueves General Paz y Pila, dos distritos donde el justicialismo se impuso frente a La Libertad Avanza.

En General Paz, Fuerza Patria sacó el 58,49% contra el 36,55% de los libertarios. En Pila, el resultado fue 53,34% a 24,80%. Sin embargo, a nivel de la Quinta Sección Electoral la derrota llegó de la mano del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que encabezó la lista libertaria. Por eso, el desembarco del gobernador apunta a reforzar la presencia en un territorio históricamente esquivo para el PJ.

El viernes, la agenda de campaña continuará en San Martín, municipio de la Primera Sección donde el peronismo dio la sorpresa con una victoria encabezada por Gabriel Katopodis.

Taiana en el centro de la escena

La victoria bonaerense permitió al peronismo poner en primer plano a Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, que compartió el escenario central junto al gobernador. El mensaje fue claro: la campaña nacional se articulará alrededor de la figura de Kicillof, quien capitaliza los resultados como uno de los grandes artífices del triunfo contra los libertarios.

El Movimiento Derecho al Futuro, que responde al mandatario provincial, apuesta a mantener esta fórmula sin modificaciones. En cambio, el Frente Renovador espera señales. “El Frente Renovador siempre estuvo para ayudar y poner todo, como se hizo para la del 7 de septiembre”, remarcaron desde el espacio que conduce Sergio Massa.

Los massistas preparan un congreso partidario a fines de septiembre para delinear su propio despliegue de cara a octubre, con la promesa de movilizarse “al máximo” durante el mes fuerte de campaña.

Interna con La Cámpora

El triunfo de Kicillof abrió un escenario desafiante para La Cámpora, que cuestionó su centralidad dentro del armado bonaerense. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, relativizó el alcance de la estrategia provincial al remarcar que “el desdoblamiento salió bien, pero el resultado es multicausal”. En declaraciones recientes, insistió en que las elecciones concurrentes hubieran visibilizado más crudamente “las consecuencias de este modelo”.

La tensión no es nueva: la consolidación de Kicillof como referencia electoral golpea el protagonismo de Máximo Kirchner en la estructura partidaria, lo que reabre viejas diferencias de cara a octubre.

Bianco: “La gente ya decidió”

En paralelo, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, interpretó los resultados como una señal hacia adelante: “La gente ya decidió. Quiere peronismo en 2027”. Este miércoles, evaluó que la elección funcionó como un doble plebiscito: “La gente dijo que no le gusta el modelo, tampoco las formas. Este es un Gobierno que le pega a los jubilados y que le quita los recursos al Garrahan o a los discapacitados”.

Bianco destacó además la gestión provincial: “Con todas las obras e inversión que tenemos, no tenemos déficit fiscal, o sea que se puede”. También defendió la estrategia electoral de listas conjuntas, pese a las tensiones internas: “La estrategia que definió el Gobernador, escuchando a todos los sectores, evaluando pros y contras, salió impecable”. De cara a octubre, fue tajante: “Queremos que de acá a octubre, el número sea mejor. Ganar, gustar y golear”.