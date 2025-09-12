La espera terminó y Argentina ya está lista para enfrentar a Países Bajos en una serie decisiva por los Qualifiers de la Copa Davis. El duelo, que se disputa en Groningen, comienza este viernes a las 9 de la mañana (hora argentina) y otorgará un lugar en el Final 8 de noviembre en Bolonia, Italia.

Los Halcones saldrán a la cancha con Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo como principales cartas frente a un rival que se hace fuerte en condición de local.

Etcheverry abre la serie frente a De Jong

El sorteo determinó que Tomás Etcheverry, el tenista de La Plata, abrirá la serie ante Jesper de Jong, número uno del conjunto neerlandés. La elección no generó gestos de sorpresa en el equipo albiceleste. “Si es bueno o es malo se sabrá después. Sobre lo que no se puede manejar, sólo cuenta aceptarlo”, señaló el capitán argentino Javier Frana.

Será el debut de De Jong como líder de su equipo, un rol inédito para el jugador nacido en Haarlem hace 25 años. Con Etcheverry ya se enfrentaron en dos ocasiones en el inicio de sus carreras, con un triunfo por lado en torneos sudamericanos sobre polvo de ladrillo.

Cerúndolo ante Van de Zandschulp, el duelo central

El segundo punto de la jornada lo protagonizará Francisco Cerúndolo contra Botic van de Zandschulp, quien se caracteriza por su juego potente pero irregular. El neerlandés, que llegó a ser número 22 del ranking en 2022, suma en su historial victorias resonantes: eliminó a Rafael Nadal en la Copa Davis 2024 y venció a Carlos Alcaraz en el US Open de ese mismo año.

Sin embargo, su presente lo muestra fuera del Top 40, con un retroceso de 60 lugares respecto de su mejor posición. Aun así, en Copa Davis ha mostrado gran rendimiento, acumulando 12 victorias en 19 partidos disputados.

Sobre el cruce, Cerúndolo analizó: “Va a ser un partido muy complicado. Espero un partido duro y cerrado. Él tiene mucha experiencia en el circuito, donde ha ganado grandes partidos y ha tenido otros no tan buenos, pero en Copa Davis se ha desempeñado muy bien. Además, acá, con su gente, va a estar muy motivado. Voy a tener que salir a hacer un gran partido, porque es un jugador muy variable: puede defender, atacar o dedicarse a meter pelotas. Puede ser un partido con muchas cosas y ojalá yo pueda hacer un gran partido”.

Países Bajos, un local difícil

El conjunto neerlandés jugará por tercera vez consecutiva en Groningen, donde nunca perdió. Como local, acumula cinco series ganadas de manera consecutiva, y su última derrota se remonta a 2014 frente a la Croacia de Marin Cilic y Borna Coric.

Entre sus registros destacados, Países Bajos logró remontar cinco series estando en desventaja, lo que marca su fortaleza mental en la competencia.

Argentina apuesta a su recuperación

Por el lado albiceleste, Etcheverry y Cerúndolo llegan con altibajos en el circuito. Etcheverry busca recuperar confianza tras caer fuera del Top 50, mientras que Cerúndolo vuelve al equipo luego de superar una lesión.

En Copa Davis, el historial de Francisco es positivo: ganó seis de los 10 partidos que disputó, con victorias resonantes frente a Jack Draper y Lorenzo Musetti. Etcheverry, por su parte, suma su sexta convocatoria y tratará de consolidar su rendimiento en el equipo nacional.

Si bien por ranking los argentinos son favoritos en cada duelo, la incógnita pasa por el nivel que logren sostener en una serie donde el local se siente cómodo y donde los detalles pueden marcar la diferencia.