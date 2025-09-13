Plenario en Diputados para avanzar con la investigación sobre el fentanilo
Tras los reclamos de familiares de las víctimas, oficialismo y oposición se reunirán el próximo miércoles para definir la creación de una comisión investigadora sobre el fentanilo contaminado.Legislativas13 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó a un plenario junto a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento para este miércoles a las 14 en la Sala 1 del Anexo. La reunión busca analizar los distintos proyectos presentados para investigar la tragedia del fentanilo contaminado.
Las iniciativas se presentaron inicialmente en la Comisión de Peticiones, bajo la conducción de la macrista Silvia Lospennato. Entre ellas figuran la propuesta de Silvana Giudici (aliada de La Libertad Avanza), presentada en mayo, que no contaba con giro a Asuntos Constitucionales y fue luego ampliada por decisión de Martín Menem; el proyecto de Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria), que plantea una subcomisión dentro de Acción Social y Salud Pública; y la iniciativa de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), con puntos similares a Giudici.
Más tarde se sumaron las propuestas de Christian Castillo (Frente de Izquierda) y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), que plantea la creación de una comisión bicameral.
Silvia Lospennato, presidenta de la Comisión de Peticiones.
Opiniones de la comisión
“Hoy no vamos a poder emitir dictamen, pero sí vamos a agotar el análisis de este tema y elevar un informe. Luego dependerá de la Comisión de Asuntos Constitucionales convocar para dictaminar", explicó Lospennato en la última reunión de Peticiones.
La oposición había planteado incluir el tema en un temario de sesión para este miércoles 17, con el objetivo de emplazar a Asuntos Constitucionales. Ahora, con la convocatoria al plenario, se abre la posibilidad de que la discusión avance y se definan los lineamientos para la investigación.
El reclamo de los familiares a Nicolás Mayoraz
Familiares de las víctimas de fentanilo enviaron una carta dirigida a Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde denunciaron que, pese a los pedidos previos y a la propuesta de Silvia Lospennato de realizar un plenario conjunto, la convocatoria nunca se concretó. “La ausencia de convocatoria de la Comisión que usted preside retrasa la creación de la Comisión Investigadora”, advirtieron, señalando que el proyecto corre el riesgo de diluirse en diciembre con el cambio de composición de la Cámara.
En la misiva, los familiares exigen que se garantice que en ese plenario se pueda dictaminar y expresan su confianza en el compromiso de Mayoraz con la transparencia, la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado. “Le agradecemos de antemano su colaboración para avanzar de manera urgente en este asunto de máxima prioridad”, concluyeron.
