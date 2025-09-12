El cierre de una planta de motos en Campana dejó a 50 operarios en la calle

La empresa trasladó la producción a Pilar y desató la furia del gremio

Un nuevo golpe a la industria manufacturera sacudió a la ciudad bonaerense de Campana: la fábrica de motos KTM, perteneciente al Grupo Simpa, cerró sus puertas de forma definitiva y dejó sin empleo a medio centenar de trabajadores.

El sorpresivo cierre fue denunciado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que criticó la falta de aviso previo y calificó la situación de “bochornosa”. Según el gremio, los operarios se enteraron por rumores y recién después la empresa confirmó la medida con un comunicado oficial. “Con esa excusa se desprenden de 50 familias, dejando en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa”, expresó la UOM.

La empresa lo justificó como una “reorganización estratégica”

Grupo Simpa explicó que la decisión responde a un cambio en la estrategia de producción, en línea con definiciones de sus socios internacionales. De ahora en adelante, algunos modelos de motos solo se fabricarán en las plantas de origen y ya no en Argentina ni en otras filiales.

“Centralizamos nuestra operación productiva en Pilar, discontinuando la actividad de Campana. Aseguramos así la continuidad, competitividad y atención al cliente”, indicó la empresa. En ese contexto, Simpa concentrará toda su actividad productiva en el centro industrial del partido de Pilar, donde opera con marcas como Royal Enfield, CFMoto, Harley-Davidson, Vespa, Husqvarna, y otras.

Protestas frente a la planta y reclamos de reincorporación

Los operarios despedidos organizaron protestas en la puerta de la planta con pancartas, cánticos y cortes de calle para visibilizar su reclamo. Exigen ser reincorporados o, al menos, obtener respuestas claras.

Desde la UOM remarcaron que el cierre se dio sin diálogo previo, y pidieron la intervención urgente de las autoridades laborales para abrir una instancia de negociación.

“Nos desayunamos con la planta cerrada y la gente en la calle. No hubo explicaciones hasta que lo hicimos público”, señalaron fuentes gremiales.

El impacto se extiende a proveedores y pymes de la zona

Además de los 50 trabajadores directamente despedidos, el cierre de la planta también afectó a proveedores, contratistas y talleres de la región que trabajaban en forma directa o indirecta con la fábrica de motos.

Este nuevo caso reaviva el debate sobre la fragilidad de la producción nacional, especialmente en sectores que dependen de decisiones globales de multinacionales o de la importación de productos terminados.

Contexto nacional: cae el empleo industrial privado

La noticia se da en medio de una tendencia preocupante para el empleo registrado en Argentina. Según datos recientes del Ministerio de Capital Humano, en junio se perdieron 12.000 puestos de trabajo privados registrados, y el mayor golpe fue en las industrias manufactureras, con una baja del 0,9%.

En contraste, el sector público sumó 7.000 nuevos empleos en el mismo período, lo que evidencia el retroceso del empleo en el sector privado y genera preocupación entre analistas y sindicatos.

Relocalizaciones, eficiencia y una tensión sin resolver

Desde Simpa defendieron la decisión empresarial, señalando que la producción en Pilar permitirá mayor eficiencia, mejor coordinación logística y una proyección de exportaciones más robusta.

Sin embargo, para los trabajadores que se quedaron sin empleo, el argumento no alcanza. Las manifestaciones continuaron durante varios días y el gremio anticipó que no descarta acciones legales si no se abre una instancia de diálogo.

Un episodio que refleja una tendencia preocupante

El caso de Campana no es aislado. En los últimos meses, otras plantas del sector automotriz y metalúrgico también enfrentaron cierres, reestructuraciones o suspensiones. El denominador común es el mismo: un mercado laboral privado en retroceso y una industria que pierde terreno frente al avance de productos importados o decisiones tomadas fuera del país.