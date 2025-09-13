Copa Davis: Etcheverry y Cerúndolo, las cartas argentinas frente a Países Bajos
La FIFA confirmó que Argentina es el país con mayor cantidad de solicitudes de entradas en la preventa del Mundial 2026, solo superada por los tres anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.
En total, se registraron más de 1,5 millones de pedidos de tickets provenientes de 210 países en las primeras 24 horas, lo que refleja la magnitud del entusiasmo global. Detrás de Argentina se ubicaron Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.
La primera etapa de venta corresponde a un sistema de registro para participar en un sorteo. Según aclaró la FIFA, el momento en que se complete la inscripción no influye en las probabilidades de ser elegido.
Los fanáticos podrán registrarse hasta el 19 de septiembre a las 13:00 (hora argentina). Quienes resulten seleccionados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre, con la fecha y el horario asignado para completar la compra.
Para la fase de grupos, los precios de las entradas comienzan en USD 60. Habrá boletos individuales para los 104 partidos del torneo, así como paquetes por sede y por equipo.
Además, ya se encuentran disponibles paquetes de hospitalidad para partidos individuales o múltiples, que pueden adquirirse en FIFA.com/hospitality. La entidad remarcó la importancia de comprar únicamente a través de los canales oficiales, ya que los tickets adquiridos por vías no autorizadas podrían no ser válidos.
-19 de septiembre de 2024: cierre del registro para el sorteo.
-29 de septiembre de 2024: notificación a los ganadores.
-1 de octubre de 2024: inicio de los turnos de compra.
-5 de diciembre de 2025: sorteo de grupos en Washington D.C.
-11 de junio de 2026: partido inaugural en el Estadio Azteca, Ciudad de México.
-19 de julio de 2026: final en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.
El organismo recordó que la adquisición de una entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones. Por eso, aconsejó consultar los portales oficiales de Canadá, México y Estados Unidos para conocer los requisitos migratorios vigentes.
El torneo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 selecciones.
Con los seis sudamericanos definidos, los anfitriones asegurados y Oceanía con su único clasificado, la FIFA ya empieza a perfilar cómo quedará el cuadro final de la cita de 2026.
