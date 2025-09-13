La reciente elección legislativa bonaerense dejó un panorama de polarización marcado entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria, pero también reveló matices que rompen con algunas creencias instaladas. Así lo indica la encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizada entre el 8 y el 10 de septiembre de 2025.

Economía y política: prioridades distintas según el voto

El sondeo, con 1.233 casos y un error muestral del ±2,8%, muestra que la economía sigue siendo un factor central: el 62% de los votantes mencionó “la economía del país” y el 41% la “economía personal” como temas decisivos. Sin embargo, aparecen diferencias claras según la opción elegida.

Entre los electores de LLA, el 91% afirmó que su principal motivación fue “derrotar al kirchnerismo”, siguiendo la consigna de campaña del oficialismo, mientras que preocupaciones como inseguridad (67%) o economía nacional (55%) quedaron en un segundo plano. Los escándalos de corrupción tuvieron una relevancia mínima: apenas 14%.

Por su parte, los votantes de Fuerza Patria priorizaron la economía nacional (70%) y la personal (51%), seguidas por la corrupción (47%) y la institucionalidad (41%). Además, un 35% admitió definir su voto por la identidad política y la historia partidaria, evidenciando la vigencia del peronismo en Buenos Aires.

Mensaje político y voto castigo

El análisis del voto por mensaje también mostró diferencias claras: entre los seguidores de Fuerza Patria, los motivos principales fueron “Que cambie la política económica” (75%), “Apoyo a Kicillof” (64%) y “Repudio a Milei” (53%). Entre los votantes de LLA, destacaron “Apoyo a Milei” (78%), “Resolver la inseguridad” (72%) y “Terminar con la corrupción” (54%).

Respecto al componente de “voto castigo”, el 43% de los votantes de Fuerza Patria reconoció querer enviar “un fuerte castigo al gobierno de Milei”, mientras que un 32% combinó castigo con apoyo a su espacio y un 25% votó únicamente por las propuestas del peronismo.

Emociones cruzadas pero proyectos opuestos

El estudio también relevó emociones positivas en ambos sectores, a pesar del clima de crisis e incertidumbre. La esperanza fue mencionada por el 77% de los votantes de LLA y el 64% de Fuerza Patria. Gustavo González, responsable del estudio, explicó: “La misma emoción no debería significarse de la misma forma para cada grupo. Funciona como un canal hacia el futuro deseado, pero ese futuro es radicalmente distinto para cada segmento”.

Según el informe, el entusiasmo y la confianza se proyectan en el triunfo de cada espacio político. “La esperanza no es neutra: está vinculada a la creencia de que su fuerza política garantizará el cambio o la protección esperada”, agrega González. La coincidencia emocional no indica cercanía, sino la intensidad con la que cada grupo vive su afiliación.

Nacionalización del voto y futuro electoral

Pese a tratarse de elecciones provinciales, la encuesta reveló un fuerte componente nacional en la decisión de voto: el 68% de los encuestados votó por cuestiones nacionales, mientras solo un 24% por temas provinciales y un 9% por problemáticas municipales. Entre los seguidores de Fuerza Patria, el 91% priorizó motivos nacionales, mientras que en LLA la distribución fue más equilibrada: 52% provincial, 34% nacional y 14% local.

Finalmente, la polarización parece firme: el 94% de los encuestados aseguró que volvería a emitir el mismo voto en las próximas legislativas nacionales. Sin embargo, el sondeo no releva el ausentismo ni el voto en blanco, que vienen creciendo y podrían modificar tendencias en la elección del 26 de octubre.