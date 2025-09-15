Milei anunciará el Presupuesto 2026 por cadena nacional

Este lunes a las 21, Javier Milei dará a conocer el Presupuesto 2026 en un mensaje grabado desde el Salón Blanco de Casa Rosada. El discurso tendrá una duración de unos 20 minutos y marcará la primera gran pulseada política del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

La "Ley de Leyes" sigue las recomendaciones del staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige un superávit fiscal primario del 2,2% y la continuidad del déficit cero en el resultado financiero.

En la Casa Rosada aseguran que el equilibrio fiscal “no es negociable” y que no se aceptarán modificaciones que comprometan esa meta. Sin embargo, en las provincias advierten que es inviable sostener otro año de ajuste duro sin diálogo con los gobernadores.

Desde la oposición ya adelantaron que no aceptarán una tercera prórroga del Presupuesto. Gobernadores y legisladores coincidieron en que el Congreso debe sancionar la ley antes de fin de año y que no habrá margen para maniobras dilatorias.

En ese sentido, buscarán presionar a José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, para citar a funcionarios de Economía y fijar una fecha concreta para dictaminar. La estrategia apunta a ganarle de mano al Ejecutivo y evitar que se repita lo ocurrido en 2024, cuando el debate se frustró y se prorrogó por segunda vez la norma de 2023.

José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto.



Tensiones con los gobernadores

Los gobernadores reclaman una revisión en la coparticipación, mayor flexibilidad con los ATN y un esquema menos asfixiante en el reparto del Impuesto a los Combustibles. En paralelo, la Casa Rosada intenta recomponer la relación con un grupo de mandatarios con quienes ya negocia apoyos parciales.

“La motosierra capaz que ya no es la herramienta. Hoy hace falta un bisturí para terminar con la corrupción y la ineficiencia, sin golpear a los más vulnerables”, dijo el mandatario jujeño, Carlos Sadir, al tiempo que agregó: “Estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La gente lo necesita”.

Uno de los puntos que estudia incluir el oficialismo es el plan para promover el uso de los llamados “dólares del colchón”. La iniciativa prevé beneficios impositivos para quienes blanqueen ahorros no declarados, con impacto directo en la recaudación y el consumo interno.

El proyecto también contempla elevar de $1.500.000 a $100.000.000 el monto a partir del cual la evasión tributaria se considera delito, manteniendo penas de dos a seis años de prisión para quienes incumplan.

Los gobernadores reclaman una revisión en la coparticipación.





Un clima adverso en el Congreso

El debate del Presupuesto 2026 se dará en un escenario complicado para el oficialismo. La Libertad Avanza acumula traspiés legislativos y rechazos a sus vetos, mientras que la reciente derrota en Buenos Aires expuso un desgaste político que el Presidente buscará revertir con el mensaje de esta noche.

En el Gobierno ya adelantaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, no asistirá al Congreso. En su lugar enviarán a Carlos Guberman (secretario de Hacienda) y a Pablo Quirno (secretario de Finanzas), con la misión de defender un proyecto que promete ser el epicentro de la pelea política de fin de año.