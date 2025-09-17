Susbielles recorrió obras, inauguró un cenotafio y participó en actividades juveniles y deportivas
Con una agenda que abarcó memoria, juventud, obras y deporte, Federico Susbielles recorrió distintos puntos de Bahía Blanca y destacó el valor del trabajo en equipo y la integración.Municipales17 de septiembre de 2025Andrés Montero
En una ceremonia cargada de emoción y respeto, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, encabezó la inauguración del cenotafio en memoria de las víctimas del Elevador 5. Del acto participaron autoridades civiles, eclesiásticas, portuarias, bomberos de White, familiares, representantes gremiales y trabajadores.
El jefe comunal destacó que este espacio busca “rendir homenaje a quienes ya no están y mantener presente la enseñanza de aquella tragedia”, al tiempo que subrayó que se trata de un llamado a defender condiciones de trabajo seguras y dignas.
Durante la jornada, felicitó al secretario general de Urgara, Pablo Palacio, por el legado que representa este nuevo lugar de memoria para la comunidad.
Juventud y participación: apertura del modelo de Naciones Unidas
En el marco de una actividad impulsada por la Asociación Civil Conciencia, Susbielles participó de la apertura del modelo de Naciones Unidas junto a más de 600 jóvenes de la ciudad.
El intendente valoró el trabajo en equipo de los adolescentes y el desarrollo de herramientas para la resolución de conflictos. “Genera orgullo y esperanza verlos con tantas ganas de aportar al debate y a la solución de las problemáticas que nos atraviesan como sociedad”, expresó.
Además, destacó que se trata de una decidida apuesta al diálogo, la construcción de consensos y la convivencia, resaltando la importancia de reafirmar estos valores en el actual contexto social.
Obras de integración urbana en marcha
La agenda del intendente también incluyó una recorrida por las obras que se desarrollan en el marco del programa “Más Barrios”, que cuenta con financiamiento del OPISU a través del gobierno provincial.
Susbielles supervisó el avance de la construcción de desagües pluviales, que contempla 1259 metros de cañería de hormigón, 14 cámaras de inspección, 24 sumideros y una alcantarilla.
El mandatario resaltó la importancia de este tipo de intervenciones para la integración sociourbana y sostuvo: “Seguimos unidos, construyendo juntos la ciudad que merecemos”.
El Nacional, entre el recuerdo y el futuro
En su paso por instituciones deportivas, el intendente visitó el Club El Nacional en el marco de su 106° aniversario. Se trata de la entidad donde dio sus primeros pasos en el básquet y que marcó su infancia.
En la ocasión, acompañó al presidente Gustavo Iraola, a la comisión directiva y a toda la comunidad celeste en la inauguración de un nuevo y moderno espacio dentro del complejo deportivo.
El sector fue bautizado con el nombre de “Alfio Merlini”, expresidente que dejó una huella en la historia del club. “Siempre es una alegría ver a nuestras instituciones crecer y que el deporte bahiense siga siendo contención, aprendizaje y un faro para nuestros jóvenes”, señaló Susbielles, felicitando a la entidad por este nuevo logro.
