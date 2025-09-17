El Municipio de Luján continúa con el plan de mejoramiento integral de la calle San Martín, uno de los ejes principales del centro de la ciudad. Los trabajos ya alcanzaron la tercera cuadra, con tránsito habilitado en la calle Francia y un nuevo corte dispuesto en la intersección con Rivadavia.

En el tramo recientemente intervenido se concretaron las instalaciones de agua y cloacas, además de preparar el tendido para el soterramiento de servicios de electricidad y fibra óptica, que se ejecutará en los próximos días.

El proyecto busca modernizar el centro urbano y conectar el área comercial con el sector histórico-basilical. Para minimizar el impacto en la vida cotidiana de los vecinos y comerciantes, la obra avanza cuadra por cuadra, con un plazo estimado de intervención de unos 40 días en cada tramo.

La renovación integral de la calle San Martín abarcará desde la Avenida Humberto Primo hasta 9 de Julio, con criterios de accesibilidad, sostenibilidad y puesta en valor patrimonial.

Un nuevo tomógrafo para el Hospital Nuestra Señora de Luján

En materia de salud, el Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján recibió un nuevo tomógrafo, un equipo muy esperado por la comunidad que permitirá mejorar la atención y el diagnóstico de miles de vecinos de la ciudad y de toda la zona oeste de la provincia.

El tomógrafo será instalado en un espacio especialmente acondicionado dentro del hospital, cuya puesta en funcionamiento está prevista para las próximas semanas. La sala fue equipada con piso antibacterial, sala de comando, vestidor y baño propio, además de contar con revestimiento de plomo para garantizar la protección radiológica.

Con tecnología de última generación, el tomógrafo permitirá realizar estudios de alta complejidad sin necesidad de traslados a otros nosocomios. De esta manera, se fortalecerá la prevención, la detección temprana y el tratamiento de diversas patologías.

La incorporación del equipamiento forma parte de un plan integral de fortalecimiento del sistema de salud local, que ya alcanzó una inversión superior a los 2.000 millones de pesos en el último año. En este marco, se sumó también la nueva Unidad de Parto Respetado, además de múltiples mejoras en infraestructura y servicios.

Restauración del reloj municipal, símbolo de la ciudad

El Municipio también avanzó en la recuperación de una pieza emblemática de su patrimonio cultural: el histórico reloj ubicado en la fachada del Palacio Municipal.

La pieza, incorporada en 1910 como parte de los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo, fue donada por la Sociedad Española y construida con la participación del ingeniero Courtois, el arquitecto Moreau y los vecinos Jaime Palet y José Zanetti.

Con el paso del tiempo, el reloj dejó de funcionar, pero su valor simbólico y arquitectónico se mantuvo intacto. Por ello, el Municipio decidió restaurar su mecanismo original e incorporar un sistema moderno que garantice su funcionamiento, preservando a la vez su identidad histórica.

La recuperación no solo representa un avance en términos de preservación patrimonial, sino también un gesto de reconocimiento a uno de los elementos más representativos de la identidad lujanense.