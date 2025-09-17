Sesión post elecciones: proyectos de impacto y estrenos en Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires retomará sus actividades este jueves 18 de septiembre, tras cuatro meses de parate por la campaña y las elecciones legislativas del 7 de septiembre. La agenda incluye más de 200 proyectos, en su mayoría declaraciones, pero también varias iniciativas de alto impacto para municipios y trabajadores provinciales.

Deudas municipales y regularización de aportes

El primer punto del orden del día será un proyecto que unifica varias propuestas para condonar deudas de los municipios con el Gobierno bonaerense en el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Social y del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias. El texto lleva las firmas de los diputados Diego Garciarena, Valentín Miranda, Berenice Latorre, Juan Pablo de Jesús y Matías Ranzini.

Además, generará expectativa la discusión del Régimen de Regularización de Aportes para trabajadores del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. El proyecto permitirá que el personal que haya trabajado bajo la modalidad de locación de servicios por temporadas pueda regularizar los períodos sin aportes hasta un máximo de 60 meses.

Legislación social y derechos fundamentales

Entre las iniciativas más destacadas figura un proyecto impulsado por Alejandra Lorden (UCR + Cambio Federal) y Abigail Gómez (LLA) que busca reglamentar la actividad de los acompañantes terapéuticos, otorgándoles un marco legal y profesional dentro de los equipos de salud mental.

También se tratará una propuesta para crear el Registro Provincial de Datos Genéticos de cadáveres no identificados, dependiente del Banco Genético de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con el objetivo de mejorar la identificación de restos y colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas.

El massista Carlos Puglelli presentará dos proyectos: uno para conformar una Plataforma Multiagencial que unifique el SIE 911, SAME, centros de operaciones municipales y Defensa Civil para optimizar la gestión de emergencias; y otro destinado a la protección de la salud mental de deportistas bonaerenses, estableciendo capacitaciones obligatorias y estrategias de acompañamiento emocional.

Por último, la diputada Lucía Iañez (Unión por la Patria) propondrá regular los hogares convivenciales de niños y adolescentes de 0 a 18 años sin grupo familiar o bajo medidas judiciales, buscando garantizar estándares de funcionamiento y protección integral de los derechos de los menores.

Debuts y escisiones en el recinto

La sesión también marcará la oficialización de la ruptura del bloque libertario dialoguista Unión, Renovación y Fe, presidido por Gustavo Cuervo, que ahora se divide en dos bancadas: Nuevos Aires, con Cuervo, Fabián Luayza y Viviana Romano; y Unión y Libertad, con los seis diputados restantes bajo la presidencia de Martín Rozas.

Además, debutará el monobloque Democracia Popular, liderado por José Esper, quien se escindió del bloque libertario. La diputada María Paula Bustos, vinculada al alcalde Javier Martínez, mantiene la incógnita sobre si abandonará el bloque del PRO para formar un monobloque propio bajo Hechos.

Se prevé que tanto los libertarios alineados con Agustín Romo como los amarillos comandados por Matías Ranzini actúen de manera autónoma hasta, al menos, diciembre, mientras la Cámara Baja retoma la dinámica parlamentaria tras las elecciones.