La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis profunda tras la derrota en las elecciones legislativas del 7 de septiembre. El golpe dejó secuelas internas, abrió pases de factura y expuso una vez más la dificultad del partido para normalizar su vida institucional. Ahora, con las miradas puestas en las elecciones nacionales del 26 de octubre, el radicalismo bonaerense busca resetearse.

De las internas judicializadas al derrumbe electoral

La fractura radical no es nueva. El año pasado, las internas partidarias terminaron en un escándalo judicial con denuncias de irregularidades. El entonces presidente del Comité Provincia Maximiliano Abad, había impulsado a Miguel Fernández, mientras que la oposición liderada por Facundo Manes y Martín Lousteau respaldaba a Pablo Domenichini. La Justicia ordenó repetir la votación en mesas con fallas, pero ambas partes sellaron mientras tanto un acuerdo provisorio: un Comité y una Convención de Contingencia.

Ese esquema duró poco. El cierre de listas volvió a mostrar las diferencias. Abad se desmarcó y en Mar del Plata presentó una lista corta bajo el sello Nuevos Aires, mientras que Fernández y Domenichini impulsaron la creación de Somos Buenos Aires. El resultado fue devastador: el radicalismo perdió 17 de los 27 municipios que gobernaba, más de la mitad de sus bancas en la Legislatura y 149 concejales.

Reproches cruzados y quiebre en la estrategia

Cerca del sector de Abad apuntan directamente a la conducción provisoria: “Los candidatos no eran malos, sino el sello en el que competían”. Critican que en varias secciones el frente haya sido encabezado por peronistas y cuestionan las listas compartidas con intendentes como Julio Zamora, Pablo Petrecca, Guillermo Britos y los Passaglia de San Nicolás. Con el resultado a la vista, advierten que “Somos terminó el mismo día de la elección”.

Del otro lado, Fernández y Domenichini defienden la jugada. Aseguran que las decisiones se tomaron con intendentes y presidentes de comités distritales, y que ninguno estaba dispuesto a confluir ni con La Libertad Avanza ni con el kirchnerismo en Fuerza Patria. Según su visión, haber conseguido una senadora y una diputada en la Legislatura fue un logro en un escenario extremadamente polarizado.

Miguel Fernández: “El partido está en un momento de impás”

El presidente electo de la UCR bonaerense y actual titular del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, hizo una autocrítica y analizó el impacto de la elección: “Muchos municipios del radicalismo mermaron en su cantidad de votos y es un número que llama la atención”.

En diálogo con un medio de la región, advirtió que la elección se nacionalizó y que la baja participación fue determinante: “Cuando te metés adentro del dato, la merma tiene que ver con la cantidad de gente que dejó de ir a votar. Es el número que a muchos de nuestros intendentes les faltó para mejorar su porcentaje”.

Fernández pidió evitar dramatismos y puso la mirada en octubre: “Lo que hoy es una verdad absoluta, en octubre puede ser una realidad totalmente distinta. Nada es para siempre”.

Octubre y después: el desafío de normalizar

De cara a las elecciones nacionales, las diferencias internas vuelven a marcar el rumbo. El sector de Fernández jugará en la Coalición Cívica, mientras que los allegados a Lousteau se encolumnaron detrás de Florencio Randazzo en Provincias Unidas.

Luego llegará la hora de discutir el futuro. Fernández fue contundente: “Luego de una discusión de qué es el radicalismo, para qué estamos y qué representamos, vamos a normalizar de una buena vez nuestro partido”.

El dirigente planteó que el radicalismo debe definir su identidad y dejar de girar en torno a liderazgos ajenos: “Parecería que la discusión es siempre si vamos acompañando a Fulano o a Mengano. Y lo que el partido debe de una buena vez es definir una línea de conducta, de pensamiento y que en todo caso, seamos pasibles de que alguien nos acompañe a nosotros”.