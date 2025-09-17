La Municipalidad de Trenque Lauquen invirtió más de 70 millones de pesos en la adquisición y recambio de las cámaras del sistema de lavado y depuración de gases por vía húmeda del horno pirolítico, ubicado en el Polo Ambiental. Durante dos jornadas se llevaron adelante las maniobras necesarias para retirar las piezas anteriores e instalar las nuevas.

Este equipamiento tiene como función separar los gases ácidos y el material particulado que provienen del incinerador, cumpliendo con los límites de emisión de efluentes gaseosos establecidos en la normativa vigente. La inversión se concretó a través de la Licitación Privada nº 19/2024, adjudicada a la empresa INCOL CORP S.A., tras ser aprobada por el Honorable Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 5660/2025.

En los trabajos de desmontaje y montaje participaron el personal municipal del Polo Ambiental, técnicos de la empresa INCOL y la firma local INELEC, que aportó las grúas necesarias para la operación.

El intendente Francisco Recoulat destacó la importancia de esta obra: “Seguimos avanzando con las inversiones en el Polo Ambiental, en este caso iniciamos la obra de recambio de las cámaras de lavado de gases del horno pirolítico, una inversión que supera los 70 millones de pesos, y que fue aprobada por el Concejo Deliberante”. Y agregó: “La empresa adjudicataria inició los trabajos para dejar el horno pirolítico en perfectas condiciones para prestar el servicio”.

Por su parte, el director de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Facundo Splendiani, explicó que “las cámaras de lavado de gases sirven para que cuando nosotros hacemos el tratamiento de los residuos patológicos los gases a la atmósfera salgan de forma inerte”. Además, precisó que “cada cámara de gas pesa aproximadamente 3500 kilos, es de hierro fundido y tiene hormigón por dentro”.

Splendiani también destacó los beneficios del recambio: “Esto nos da la posibilidad de seguir trabajando en mejores condiciones, sobre todo al horno pirolítico que es de última generación. Nos va a permitir trabajar de manera correcta y eficiente y mejorar el cuidado del ambiente”.

La obra se enmarca en el plan de fortalecimiento del Polo Ambiental de Trenque Lauquen, que en los últimos años viene incorporando tecnología y mejoras para optimizar el tratamiento de residuos en el distrito.

En paralelo a estas acciones, el Municipio continúa impulsando políticas vinculadas al desarrollo productivo y educativo. En este sentido, comenzó a dictarse la Diplomatura en Gestión de Emprendimientos e Innovación, una iniciativa conjunta con el programa Puentes y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

La primera clase presencial se llevó adelante en el Polo Científico Tecnológico Municipal y contó con una importante convocatoria de inscriptos. Según detalló el subsecretario de Desarrollo Económico y Producción, Germán Lauro, “se anotaron más de 90 personas para esta carrera que se va a estar dictando de forma virtual y presencial”.

La Diplomatura, que se dictará de manera gratuita, está destinada tanto a personas que buscan emprender como a integrantes de equipos vinculados al ecosistema emprendedor. Está estructurada en cuatro módulos: perfil del emprendedor, construcción de modelos de negocio y herramientas digitales de innovación, entre otros contenidos.

Mariana Saenz, responsable de la propuesta por parte de la UNNOBA, destacó que la iniciativa apunta a “multiplicar los espacios de conexión y potenciar los emprendimientos”, generando un vínculo directo entre la universidad, el municipio, el polo tecnológico y el sector científico.

De esta manera, Trenque Lauquen avanza tanto en materia de infraestructura ambiental como en la generación de herramientas para el desarrollo emprendedor y educativo, con políticas que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad y proyectar un crecimiento sostenible.