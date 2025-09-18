Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA: ¿En qué puesto quedó?

La Albiceleste dejó atrás una racha inédita de más de dos años en la cima del fútbol mundial. La última derrota en Eliminatorias fue clave en la actualización del ranking.

Deportes18 de septiembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Selección argentina de fútbol
Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA.

La derrota en Guayaquil frente a Ecuador no solo marcó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para la Selección argentina: también significó el final de una histórica racha como número uno del mundo. En la última actualización de la FIFA, publicada este 18 de septiembre, la "Scaloneta" descendió al tercer lugar del ranking, cediendo la cima a España y siendo superada también por Francia.

El combinado de Luis de la Fuente se trepó a lo más alto con 1875,37 puntos, impulsado por su consagración en la Eurocopa y una racha de victorias que lo devolvió al centro de la escena. Francia, por su parte, quedó como escolta con 1870,92, mientras que Argentina suma 1870,32 unidades.

"La Roja" no lideraba desde junio de 2014 y ahora logró un hecho inédito: ser número uno en el ranking tanto masculino como femenino.

Senado de la NaciónSenado: la oposición busca voltear el veto de Milei a los ATN

El top 10 del ranking FIFA

La nueva clasificación dejó movimientos fuertes entre los mejores del mundo:

1- España
2- Francia
3- Argentina
4- Inglaterra
5- Portugal
6- Brasil
7- Países Bajos
8- Bélgica
9- Croacia
10- Italia

Selección argentina.

Brasil bajó al sexto lugar, Alemania salió del top 10 y Eslovaquia fue la gran sorpresa, avanzando diez posiciones hasta meterse entre las 50 mejores.

Entre los equipos de la región, Paraguay fue uno de los que más avanzó (puesto 37), mientras que Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°), Perú (48°), Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°) se mantienen expectantes.

Elecciones 2025: qué definió el escrutinio final en la provincia de Buenos AiresElecciones 2025: qué definió el escrutinio final en la provincia de Buenos Aires

En el caso argentino, la caída se explica por la derrota frente a Ecuador, que ocupa el 23° puesto. El sistema Elo que utiliza la FIFA penaliza más las caídas ante rivales de menor ranking, lo que redujo de forma significativa los puntos de la Albiceleste.

Argentina había tomado el liderazgo en abril de 2023, tras los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, acumuló más de dos años como número uno, un período que terminó con la derrota en Guayaquil.


Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado