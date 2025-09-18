Argentina perdió el liderazgo del ranking FIFA: ¿En qué puesto quedó?

La derrota en Guayaquil frente a Ecuador no solo marcó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para la Selección argentina: también significó el final de una histórica racha como número uno del mundo. En la última actualización de la FIFA, publicada este 18 de septiembre, la "Scaloneta" descendió al tercer lugar del ranking, cediendo la cima a España y siendo superada también por Francia.

El combinado de Luis de la Fuente se trepó a lo más alto con 1875,37 puntos, impulsado por su consagración en la Eurocopa y una racha de victorias que lo devolvió al centro de la escena. Francia, por su parte, quedó como escolta con 1870,92, mientras que Argentina suma 1870,32 unidades.

"La Roja" no lideraba desde junio de 2014 y ahora logró un hecho inédito: ser número uno en el ranking tanto masculino como femenino.

El top 10 del ranking FIFA

La nueva clasificación dejó movimientos fuertes entre los mejores del mundo:

1- España

2- Francia

3- Argentina

4- Inglaterra

5- Portugal

6- Brasil

7- Países Bajos

8- Bélgica

9- Croacia

10- Italia

Brasil bajó al sexto lugar, Alemania salió del top 10 y Eslovaquia fue la gran sorpresa, avanzando diez posiciones hasta meterse entre las 50 mejores.

Entre los equipos de la región, Paraguay fue uno de los que más avanzó (puesto 37), mientras que Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°), Perú (48°), Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°) se mantienen expectantes.

En el caso argentino, la caída se explica por la derrota frente a Ecuador, que ocupa el 23° puesto. El sistema Elo que utiliza la FIFA penaliza más las caídas ante rivales de menor ranking, lo que redujo de forma significativa los puntos de la Albiceleste.

Argentina había tomado el liderazgo en abril de 2023, tras los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, acumuló más de dos años como número uno, un período que terminó con la derrota en Guayaquil.





