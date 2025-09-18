Senado: la oposición busca voltear el veto de Milei a los ATN
Con apoyo de gobernadores, la Cámara alta intentará reunir los dos tercios para rechazar el veto presidencial a la ley de reparto automático de fondos.Legislativas18 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El Senado se prepara para una sesión caliente que promete marcar otro capítulo en la tensión entre la Casa Rosada y las provincias. La Cámara alta debatirá este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de acuerdo con la coparticipación.
Todo indica que la oposición conseguirá los dos tercios necesarios para insistir con la norma, lo que configuraría una dura derrota política para el Gobierno en medio de una economía golpeada y crecientes reclamos de gobernadores por fondos retenidos.
El proyecto, aprobado el 10 de julio pasado por 56 votos a favor y apenas uno en contra, fue impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. La iniciativa busca limitar el manejo discrecional de los ATN, que hasta ahora el Ejecutivo distribuye a cuentagotas y según criterios políticos.
Para revertir el veto presidencial, la oposición necesita al menos 48 votos si están presentes los 72 senadores. De lograrlo, el expediente volverá a Diputados, donde la última vez la mayoría no alcanzó los dos tercios para ratificar la norma.
Todo indica que la oposición conseguirá los dos tercios necesarios para insistir con la norma.
Una agenda con proyectos sociales
Además de la batalla central por los ATN, el Senado tratará iniciativas de fuerte impacto social. Entre ellas, la denominada “Ley Nicolás”, que busca evitar diagnósticos errados y casos de mala praxis tras la muerte de Nicolás Deann en 2017.
También se debatirá la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que incluirá el sistema de Alerta Sofía, para agilizar la localización de menores desaparecidos.
El temario se completa con una reforma al Código Penal para endurecer las penas en siniestros viales con agravantes, como conducir alcoholizado, bajo drogas, en exceso de velocidad o darse a la fuga. Las condenas podrían llegar hasta 12 años de prisión y la inhabilitación para manejar.
La sesión está prevista para las 11 de la mañana y llega apenas un día después de que la Cámara de Diputados rechazara otros dos vetos del Ejecutivo. De confirmarse el revés en el Senado, Milei sumaría un nuevo golpe institucional en un contexto de fragilidad económica y creciente malestar en las provincias por la falta de asistencia financiera.
Senado: qué pasará con la ley universitaria y la emergencia pediátrica
El Senado pone fecha para enfrentar a Milei: universidades y pediatría en la mira. ¿Logrará la oposición dar vuelta los vetos? Todos los detalles.
Abad: “Sin inversión en universidades y ciencia no hay futuro posible”
Tras el rechazo legislativo a los vetos de Milei sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica, Abad puso el foco en el rol del Parlamento.
Golpe al Gobierno: Diputados rechazó los vetos de Milei
Revés político para Milei: Diputados anuló sus vetos al Garrahan y las universidades, en un clima de crisis económica y protestas en la calle.
Sesión post elecciones: proyectos de impacto y estrenos en Diputados
Este jueves, Diputados bonaerenses vuelven al recinto: condonación de deudas, regulación de aportes y nuevas leyes sociales marcarán la agenda.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel el 26 de octubre
Guía completa de la Boleta Única de Papel (BUP) y el paso a paso para emitir tu voto correctamente en las elecciones legislativas del domingo 26.
Kicillof se suma a la Marcha Federal y reúne al peronismo este viernes
Semana cargada para el gobernador: Marcha Federal, memoria estudiantil, encuentro con Ian Moche y convocatoria al peronismo para fortalecer la unidad rumbo a octubre.