El Senado se prepara para una sesión caliente que promete marcar otro capítulo en la tensión entre la Casa Rosada y las provincias. La Cámara alta debatirá este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la distribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de acuerdo con la coparticipación.

Todo indica que la oposición conseguirá los dos tercios necesarios para insistir con la norma, lo que configuraría una dura derrota política para el Gobierno en medio de una economía golpeada y crecientes reclamos de gobernadores por fondos retenidos.

El proyecto, aprobado el 10 de julio pasado por 56 votos a favor y apenas uno en contra, fue impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. La iniciativa busca limitar el manejo discrecional de los ATN, que hasta ahora el Ejecutivo distribuye a cuentagotas y según criterios políticos.

Para revertir el veto presidencial, la oposición necesita al menos 48 votos si están presentes los 72 senadores. De lograrlo, el expediente volverá a Diputados, donde la última vez la mayoría no alcanzó los dos tercios para ratificar la norma.

Una agenda con proyectos sociales

Además de la batalla central por los ATN, el Senado tratará iniciativas de fuerte impacto social. Entre ellas, la denominada “Ley Nicolás”, que busca evitar diagnósticos errados y casos de mala praxis tras la muerte de Nicolás Deann en 2017.

También se debatirá la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas, que incluirá el sistema de Alerta Sofía, para agilizar la localización de menores desaparecidos.

El temario se completa con una reforma al Código Penal para endurecer las penas en siniestros viales con agravantes, como conducir alcoholizado, bajo drogas, en exceso de velocidad o darse a la fuga. Las condenas podrían llegar hasta 12 años de prisión y la inhabilitación para manejar.

La sesión está prevista para las 11 de la mañana y llega apenas un día después de que la Cámara de Diputados rechazara otros dos vetos del Ejecutivo. De confirmarse el revés en el Senado, Milei sumaría un nuevo golpe institucional en un contexto de fragilidad económica y creciente malestar en las provincias por la falta de asistencia financiera.