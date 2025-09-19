Etchecoin pidió cuidar a los más vulnerables y Bugallo alertó que “más de dos millones de hectáreas están bajo agua”.

Durante la última sesión en la Legislatura bonaerense, la Coalición Cívica expuso una agenda marcada por dos temas centrales: la salud pública y la emergencia hídrica que atraviesa la Provincia de Buenos Aires.

Por un lado, la diputada provincial Maricel Etchecoin remarcó la necesidad de proteger al Hospital Garrahan y a las personas con discapacidad en medio de los debates presupuestarios. “Decidir sobre los recursos a la hora de administrar son decisiones difíciles, porque siempre la manta es corta. Ninguna mamá quiere andar peleándose con una obra social, o hacer los trámites de IOMA. Hay límites cuando tocamos el Garrahan, porque el Garrahan es lo último que nos da la seguridad de que nuestros hijos van a tener el diagnóstico y el tratamiento adecuado para que puedan vivir”, afirmó.

En esa línea, Etchecoin subrayó que “cuando decidimos Garrahan, cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de ternura, de empatía, de cómo nos ponemos en el lugar del otro, y la política pública también es eso: cuidar a los más vulnerables”.

Por otro lado, el diputado provincial Luciano Bugallo puso el foco en la situación hídrica de la Provincia y advirtió que “hoy tenemos más de dos millones de hectáreas bajo agua”. Según expresó en su intervención, “la falta de obras hídricas, la ausencia de planificación y la desidia de los gobiernos provincial y nacional son las que transformaron una lluvia extraordinaria en una catástrofe social, productiva y humana”.

Bugallo agregó que ya hay “más de tres millones de hectáreas comprometidas para la producción” y recordó que “según un informe de CARBAP, en las últimas décadas la Argentina perdió alrededor de US$ 40.000 millones por inundaciones que podrían haberse mitigado con obras”. En ese sentido, cuestionó que el Plan Maestro del Río Salado, presupuestado en US$ 2.000 millones en 1999, siga inconcluso.

“Ese es el costo de la inacción: miles de millones de dólares tirados al agua y miles de familias condenadas al aislamiento”, afirmó el legislador.

En paralelo, el diputado nacional y candidato a renovar su banca, Juan Manuel López, presentó junto a Victoria Borrego un proyecto para modificar la Ley de Emergencia Agropecuaria N° 26.509, sancionada en 2009. La iniciativa busca agilizar los tiempos de asistencia a los productores afectados por sequías o inundaciones. “La emergencia no puede ser una herramienta política al servicio de la recaudación. Los productores necesitan alivio inmediato, no esperar meses a que el Gobierno decida si firma una resolución”, sostuvo López.

En la Legislatura bonaerense, Bugallo presentó un proyecto para declarar la catástrofe hídrica en los distritos de Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio, Pehuajó, Lincoln y Viamonte, con el objetivo de exceptuar del pago de Ingresos Brutos e Impuestos Inmobiliarios a los productores damnificados. También propuso un plan urgente de reparación de caminos rurales.

La iniciativa fue acompañada por sus pares de bancada Maricel Etchecoin y Romina Braga, quienes junto a Bugallo impulsaron además una reforma de la Ley de Emergencia Agropecuaria a nivel provincial.

“La Provincia de Buenos Aires no puede seguir siendo rehén de la improvisación. No podemos permitir que cada diez años se repita el mismo drama. El campo bonaerense no necesita discursos de ocasión, necesita acción”, advirtió Bugallo, y cerró con una frase contundente: “Si el campo se inunda, la Provincia se hunde. Pero si el campo se levanta, levanta a toda la Argentina”.