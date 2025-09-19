El intendente de Pergamino, Javier Martínez, encabezó un acto de reconocimiento a cuatro deportistas locales que participaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Los distinguidos fueron Alexis Chávez (100 metros paraatletismo), Pablo Giménez (lanzamiento de bala paraatletismo), Pablo Barraza (paraciclismo ruta y pista) y Nicolás Nader (voleibol). También se homenajeó al profesor Andrés Buey.

Durante el encuentro, Martínez estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes, Gustavo Ciuffo, quien resaltó la dedicación, esfuerzo y talento de los atletas, alentándolos a seguir representando a Pergamino.

El intendente subrayó que “uno de los esquemas o pilares principales de nuestro gobierno tiene que ver con el deporte en toda su dimensión” y agregó: “Con estas cosas se empiezan a recoger algunos frutos de lo que uno va sembrando en la ciudad, apoyando a los clubes, apoyando a los deportistas, dándole buenos lugares para competir. Nosotros tenemos que trabajar mucho para que los chicos estén contenidos en el deporte y no anden tanto en la calle, con los flagelos que hoy vive la calle en general”.

Por su parte, Ciuffo adelantó que “ya tenemos la agenda de la pista de atletismo para el 2026, con más de diez fechas confirmadas de campeonatos nacionales y estamos pidiendo un sudamericano”. Además, anticipó que habrá novedades vinculadas al Microestadio en construcción: “Estamos proyectando para el año que viene algunas sorpresas muy lindas, que no la podemos adelantar todavía, pero van a estar a la altura de la infraestructura que se viene”.

Los deportistas reconocidos expresaron su alegría y agradecimiento. Pablo Giménez señaló: “Estoy muy contento por haber integrado el equipo que participó de los Jadar. Sería genial poder contar con competencias nacionales en nuestra ciudad, porque se hace muy complicado juntar los recursos para asistir a otros lugares”.

En tanto, Pablo Barraza comentó: “Yo vengo trabajando muy duro. En el paraciclismo no tenemos un calendario de competencias nacionales establecido. En los últimos tiempos participé del campeonato argentino en Rafaela, después en San Juan donde también pude tener medalla, y corrí en Esperanza. Ahora me tocó sumarme a Buenos Aires para los Jadar”.

Por su parte, Nicolás Nader relató: “Yo estoy jugando en Carmen de Areco y ahí nos preparamos sobre todo para distintos eventos nacionales como la Copa Argentina. También participé del Campeonato Argentino U16 en Tucumán y ahora en estos juegos representando a Buenos Aires, que fueron muy importantes y donde pudimos obtener la medalla de bronce”.

Finalmente, Alexis Chávez explicó: “Fue muy buena la competencia. Hicimos una buena carrera, pero vamos a seguir trabajando porque pasado mañana ya estoy viajando rumbo a Ezeiza, porque voy a integrar la delegación argentina que participará del próximo Campeonato Mundial de Para Atletismo que se hace en Nueva Delhi”.

En paralelo al reconocimiento, el Municipio avanza en la preparación de la temporada de verano 2025/2026. Distintas áreas que integran la mesa de trabajo del programa Clubes Seguros mantuvieron una reunión de coordinación para ultimar los requisitos de habilitación de clubes e instituciones deportivas y recreativas del Partido de Pergamino.

Los puntos acordados serán presentados en un encuentro informativo destinado a los dirigentes de los clubes locales el próximo miércoles 1 de octubre en el Salón Luis Sued de la Municipalidad.

La mesa de trabajo de Clubes Seguros está integrada por la Dirección de Bromatología, la Subsecretaría de Deportes, la Dirección de Habilitaciones, Defensa Civil y la Dirección de Obras Sanitarias. Funciona desde hace cinco años, realizando recorridas periódicas por las instituciones y articulando acciones de acompañamiento y control.

Además de actualizar los requisitos de habilitación, en esta temporada se brindarán capacitaciones para profesores y dirigentes, con el objetivo de reforzar el trabajo en equipo y mejorar la calidad de los servicios deportivos y recreativos.