El intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, compartió distintas actividades que marcaron la agenda de la comunidad en los últimos días, con un fuerte énfasis en la defensa de la educación, la salud, el ambiente y el trabajo conjunto con la región.

En primer lugar, el jefe comunal participó de la movilización en defensa de la universidad pública y del sistema de salud, donde miles de estudiantes, docentes, investigadores, médicos, enfermeros y autoridades se reunieron para expresar su apoyo. “Acompañamos y participamos una vez más junto a miles de Estudiantes, Docentes, Investigadores, Médicos, Enfermeros, Autoridades para defender la Universidad y la Salud. Hay que poner la cara y el cuerpo, y defender la Democracia, las Leyes y la Constitución”, expresó Succurro.

El intendente también destacó la importancia de la educación y la salud para las comunidades del interior bonaerense: “Venimos de abajo, sabemos lo que significan las Educación y la Salud para la Sociedad Argentina. Nos cruzamos en abrazos con estudiantes de Salliqueló y Quenumá, en la calle, defendiendo el presente, el futuro, y en Paz”.

Otro de los hitos de la semana fue la celebración del 30° aniversario del programa “Nace un niño, nace un árbol”, donde 85 familias se acercaron a plantar un árbol junto a sus bebés nacidos entre agosto de 2024 y 2025. La jornada, que combinó vida, lectura y compromiso ambiental, reunió a la comunidad en un emotivo encuentro.

El Municipio recordó a quienes en 1995 iniciaron esta propuesta, impulsada por Amigos de la Biblioteca, y destacó que las primeras familias que participaron en aquel año estuvieron presentes en el acto, izando la bandera junto al intendente y a la Asociación Amigos de la Biblioteca. La celebración contó con la participación de escuelas, el Grupo Scout y numerosas instituciones locales, reforzando una tradición que crece año tras año.

En paralelo, Succurro mantuvo un encuentro en Salliqueló con Roberto Álvarez, exintendente de Tres Lomas, y con los concejales electos Marta Torres y Héctor Marino, quienes asumirán en el período legislativo 2025-2029 en ese distrito. “Es fundamental trabajar en conjunto como región, contribuyendo a la construcción y al acompañamiento de proyectos que respondan a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas”, afirmó el intendente, quien también remarcó la defensa de la gestión provincial: “Defenderemos a los bonaerenses, al Gobernador Axel Kicillof y a todo su equipo de ministros y ministras, para que los programas y recursos lleguen a nuestras comunidades tal como se lo merecen”.

Por otro lado, el Municipio de Salliqueló informó sobre un hecho ocurrido el pasado viernes, cuando dos perros se escaparon de una vivienda y atacaron a una vecina. La víctima fue asistida inmediatamente en el hospital local bajo los protocolos correspondientes, mientras que los animales fueron retirados de la casa y quedaron bajo custodia municipal a la espera de lo que disponga la Justicia.

En ese marco, el Departamento Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas, que contempla sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan la normativa, la creación de un Registro Municipal de Caninos y medidas específicas para aquellos animales considerados potencialmente peligrosos.

La propuesta también establece obligaciones claras para los tenedores responsables, como garantizar el cuidado sanitario, evitar molestias a terceros y no permitir que los animales deambulen sueltos en la vía pública.

Desde la gestión municipal recordaron que ya se puso en marcha el Plan Mi Mascota, que incluye castraciones masivas, vacunaciones y desparasitaciones gratuitas, con más de 1.000 castraciones realizadas hasta la fecha, evitando la proliferación de miles de cachorros que podrían haber terminado en situación de abandono.

El proyecto de ordenanza será tratado por el Concejo Deliberante, reafirmando el compromiso de la gestión con una convivencia segura entre vecinos y animales.

Con estas acciones, la Municipalidad de Salliqueló y el intendente Ariel Succurro continúan impulsando iniciativas que atraviesan distintos ejes de la vida comunitaria: educación, salud, ambiente, seguridad y desarrollo regional.