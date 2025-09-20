La Federación Internacional de Tenis confirmó el cronograma del Final 8 de la Copa Davis.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) confirmó el cronograma del Final 8 de la Copa Davis, que se jugará del 18 al 23 de noviembre en el palacio de congresos Bolonia Fiere, Italia. Allí, Argentina se medirá con Alemania en los cuartos de final el jueves 20 de noviembre a partir de las 12, tras el choque entre España y República Checa.

El conjunto capitaneado por Javier Frana se ganó su lugar tras imponerse 3-1 en Groningen frente a Países Bajos. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry aseguraron los primeros puntos en singles, mientras que la dupla de Horacio Zeballos y Andrés Molteni selló la clasificación con un triunfo en dobles.

Frana destacó el espíritu del grupo: “Estar en esta situación, siendo la única nación no europea en las finales, es una enorme satisfacción y un honor. No lo sentimos como presión, sino como motivación para seguir creciendo”, afirmó.

Las cartas de Alemania

El rival europeo, dirigido por Michael Kohlmann, aún no tiene definido si contará con Alexander Zverev (N°3 del ranking ATP), ausente de la competición desde 2023. En caso de no estar, Jan-Lennard Struff (N°98) y Daniel Altmaier (N°49) se perfilan como los principales referentes del equipo.

Aunque Alemania parte en desventaja sin su figura, Argentina sabe que no puede relajarse: Cerúndolo mantiene historial favorable ante tenistas germanos, mientras que Etcheverry todavía no pudo superar a Struff.

El ganador del cruce jugará en semifinales el sábado 22 contra quien resulte vencedor del duelo entre España y República Checa. En la otra llave, Francia enfrentará a Bélgica y el local Italia, con Jannik Sinner como estrella, se medirá ante Austria.

La gran final del certamen quedó programada para el domingo 23 de noviembre, siendo el último gran evento del calendario tenístico internacional.