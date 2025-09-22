Todo sobre el Balón de Oro 2025: candidatos, favoritos y polémicas

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: el desafío de los equipos argentinos
La gala se realizará este lunes en París, con Dembélé y Yamal como principales favoritos. Argentina tendrá representantes en la pelea y se suman nuevas categorías al premio.Deportes22 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La cuenta regresiva terminó: este lunes se entregará el Balón de Oro 2025, el premio que distingue a los mejores jugadores y jugadoras de la temporada. La ceremonia, organizada por France Football, se realizará en el Teatro del Chatelet de París, desde las 16 (hora de Argentina) y podrá verse en vivo por ESPN.
Por primera vez, se igualará el número de galardones masculinos y femeninos, con la incorporación de distinciones como mejor arquera, mejor jugadora joven y máxima goleadora.
En esta edición, Argentina tendrá representantes de peso. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister figuran entre los 30 candidatos al galardón principal masculino. Emiliano “Dibu” Martínez, por su parte, intentará sumar otro Trofeo Lev Yashin al mejor arquero, que ya conquistó en 2023 y 2024.
Entre los grandes nombres que suenan fuerte para quedarse con el premio aparecen Ousmane Dembélé, figura del PSG, y el joven español Lamine Yamal, que brilla en el Barcelona. También destacan Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski y Vinícius Jr., entre otros.
El jurado está compuesto por 100 periodistas de países ubicados en el Top 100 del ranking FIFA masculino, y 50 periodistas de las principales naciones del fútbol femenino. Cada uno arma un Top 10 y asigna puntajes según la posición. El más votado será coronado.
Lamine Yamal, uno de los favoritos a llevarse el Balón de Oro.
A diferencia de años anteriores, ya no se tiene en cuenta la trayectoria completa de un jugador. Desde 2024, la votación se centra únicamente en la última temporada, con tres criterios principales: rendimiento individual, logros colectivos, elegancia y Fair Play.
Masculino: Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, entre otros.
Femenino: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Marta, Leah Williamson, entre otras figuras.
Emiliano Martínez va por el premio al mejor arquero.
Trofeo Yashin: Emiliano Martínez, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker, entre otros.
Trofeo Johan Cruyff (DT): Luis Enrique, Antonio Conte, Hansi Flick, Sonia Bompastor y Sarina Wiegman, entre los candidatos.
