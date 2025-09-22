“El salario mínimo estatal debe ser de $1.900.000”, exigió Aguiar
El secretario general de ATE alertó que los salarios del sector público perdieron más del 40% de su poder adquisitivo y pidió un aumento urgente.Argentina22 de septiembre de 2025Mariana Portilla
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que el salario mínimo en toda la administración pública debería ser de $1.900.000, ante la suba acelerada del dólar y la presión de las empresas por cubrirse de la devaluación.
En un comunicado, el sindicato sostuvo que el Gobierno nacional “continúa sin encontrar el rumbo económico”, mientras la crisis financiera se profundiza con un dólar en constante ascenso y un riesgo país que impacta directamente en los precios de la canasta familiar.
ATE advirtió que los incrementos de precios van del 4% al 9% en supermercados y comercios de cercanía, no solo en Capital Federal sino también en otras 14 provincias.
“La suba precipitada del dólar destruye los salarios y agrava la pérdida del poder adquisitivo. Las empresas, para cubrirse de la devaluación, remarcan incluso productos de primera necesidad, mientras los salarios permanecen congelados”, alertó Aguiar. El gremialista remarcó que, a pesar de la caída del consumo, los trabajadores del Estado pierden más del 40% de su poder de compra.
La polémica por los despidos masivos
La semana pasada, Aguiar cruzó al vocero presidencial Manuel Adorni, luego de que éste sugiriera que, tras los rechazos a los vetos en Diputados, “habría que echar a 66.550 empleados públicos” para financiar universidades.
“¿En serio vuelven a amenazar con despidos masivos en el Estado?”, cuestionó el sindicalista, recordando que este tipo de medidas ya fracasó en elecciones anteriores, donde La Libertad Avanza quedó debajo de Fuerza Patria en la mayoría de las secciones.
Aguiar propuso alternativas para compensar el déficit fiscal: aumento de tributos a bienes personales, restablecimiento de retenciones al campo y un impuesto a grandes fortunas.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El secretario de ATE calificó a la gestión de Javier Milei de “autoritarios y antidemocráticos”, y agregó que son “verdaderas lacras y miserables” que ignoran la voluntad popular.
Aguiar aseguró que los trabajadores estatales seguirán garantizando las políticas públicas, a pesar de la precarización laboral, y advirtió: “Nunca les tuvimos miedo y los vamos a seguir confrontando. Ustedes están en caída libre y no la remontan más”.
Escándalo en el juicio por Maradona: Makintach reclama nulidad
Los abogados de Julieta Makintach reclaman la nulidad de la causa del documental Justicia Divina en el juicio por Maradona y apuntan contra Burlando y Ferrari por maniobras e irregularidades.
Cambios en las prepagas: qué pasará con facturas, aportes y contratos
La Resolución 1725/2025 fijó nuevas pautas para los planes individuales de salud y dispuso un esquema uniforme de factura y estado de cuenta, con el objetivo de asegurar la correcta imputación y trazabilidad de los aportes de la seguridad social.
Fentanilo contaminado: el director de HLB Pharma amplió su indagatoria
José Antonio Maiorano rompió el silencio ante el juez federal Ernesto Kreplak, que ahora tiene en sus manos definir los procesamientos de los imputados.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel el 26 de octubre
Guía completa de la Boleta Única de Papel (BUP) y el paso a paso para emitir tu voto correctamente en las elecciones legislativas del domingo 26.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: el desafío de los equipos argentinos
River, Racing, Estudiantes y Vélez buscan semifinales. Conoce resultados, fechas y árbitros de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Medicina privada: qué prepagas aplican suba en octubre
Las prepagas aplican aumentos de hasta 2,4% en octubre. Cuota Transparente busca claridad, pero el bolsillo de los afiliados sigue sufriendo.