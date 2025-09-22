Acuerdo laboral en Molinos en medio de cierres y caída del consumo

La provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario económico alarmante, marcado por la presión sobre los trabajadores, el cierre de empresas y la caída del consumo. Las políticas nacionales implementadas desde diciembre de 2023 parecen profundizar las tensiones en la industria y en los hogares bonaerenses, según evidencian los últimos datos oficiales y los acuerdos laborales recientes.

Molinos Río de la Plata acuerda estabilidad laboral por 18 meses

Tras casi cinco meses de conflicto, Molinos Río de la Plata y sus trabajadores firmaron un acuerdo que garantiza la suspensión de despidos durante 18 meses en la planta de Esteban Echeverría. El pacto incluye además un salario extra para quienes no cumplan tareas los sábados por la tarde durante ese período.

El conflicto se había intensificado cuando la empresa anunció reducciones de personal y rebajas salariales “al costo de mercado”, despidiendo a seis trabajadores tras las primeras protestas y sumando cuatro más durante un paro de los empleados. En ese marco, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria el 18 de junio.

Luciano Greco, delegado de la planta, destacó que “el acuerdo se logró gracias a la lucha de los compañeros de la fábrica, con los delegados a la cabeza, para frenar el plan de despidos de una compañía que pertenece a los Pérez Companc, una de las familias más ricas del país”. Sin embargo, los trabajadores mantienen la exigencia de reincorporar a los despedidos, advirtiendo que será necesario un seguimiento efectivo del compromiso.

Cierres masivos: más de 17.000 empresas desde la asunción de Milei

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, alertó este domingo que desde la asunción de Javier Milei más de 17.000 empresas dejaron de operar en Argentina, con la provincia de Buenos Aires concentrando más del 35% de los cierres en 2025. Solo en junio, 277 unidades productivas bonaerenses cerraron, sumando 1.556 en el primer semestre y 4.800 desde el inicio de la gestión nacional.

“Necesitamos una alternativa que cree más empresas, no que las destruya”, remarcó López, señalando que la dinámica impacta directamente sobre el empleo y deteriora el entramado productivo. “A pesar de la retórica pro-empresa, los datos muestran que el Gobierno nacional está haciéndole un daño profundo al empresariado argentino y a sus trabajadores, que sufren una mayor desocupación”, concluyó.

Consumo e ingresos: la mejora es insuficiente

Por otra parte, el último informe emitido este fin de semana por el CEPA sobre la Provincia de Buenos Aires revela que, aunque hubo un repunte del 1,3% en ventas de supermercados respecto de 2024, la facturación se mantiene 7,6% por debajo de 2023 y 6,8% por debajo de 2022, equivalente a $345.898 millones menos acumulados en el primer semestre de 2025.

La caída del consumo se vincula directamente con la pérdida de poder adquisitivo. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, los trabajadores bonaerenses perdieron 7,3% de poder adquisitivo; a marzo de 2025, los ingresos continuaban 3,4% por debajo de noviembre de 2023. Ajustando según el IPC recomendado por el FMI (ENGHo 17/18), la caída real asciende a 10,8%, correlacionando con la baja de 7,4% en ventas a precios constantes en el mismo período.

En términos monetarios, cada trabajador dejó de percibir entre $1.406.155 (IPC oficial) y $2.214.837 (IPC ENGHo 17/18), lo que representa una pérdida total para los hogares bonaerenses de $2,98 a $4,7 billones, mientras que la caída acumulada en ventas de supermercados llega a $716.189 millones.

El panorama refleja un ajuste silencioso en los hogares bonaerenses, con salarios que no alcanzan a recuperar el poder adquisitivo perdido y un consumo que sigue muy por debajo de niveles históricos, mientras las empresas enfrentan presión por costos y decisiones políticas nacionales.