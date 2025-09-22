El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará este lunes en La Plata el primer acto multitudinario de Fuerza Patria, con el objetivo de consolidar el triunfo obtenido el pasado 7 de septiembre y proyectarlo hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La cita será a partir de las 13 horas en el Club Atenas de la capital bonaerense y contará con una fuerte impronta sindical. La organización quedó en manos de las dos CTA, con invitación a la CGT, y sobre el escenario estarán los candidatos a diputados nacionales que provienen del movimiento obrero, bajo la consigna “Con la Fuerza de los Trabajadores”.

Entre los postulantes que tomarán la palabra se destacan Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo, todos ellos junto al primer candidato, Jorge Taiana. También fueron confirmadas las presencias de Hugo “Cachorro” Godoy, del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y del intendente de La Plata, Julio Alak.

“Un freno a Milei” y la fuerza sindical

En el encuentro, Kicillof buscará reafirmar la estrategia que ya desplegó en las provinciales de septiembre: ponerse al frente de la campaña. “Vamos a militar la lista de Fuerza Patria con la tranquilidad de saber que llevamos al Congreso a diputados y diputadas que le van a poner el freno a Milei, a representar y defender a nuestra provincia de Buenos Aires. Acá no se desmoviliza nadie”, arengó el mandatario en la previa.

El gobernador también pidió a intendentes y dirigentes “seguir trabajando, estando cerca de la gente, y demostrar una vez más que el peronismo está de pie, latiendo y sumando fuerzas”.

La lista de Fuerza Patria que encabeza Taiana tiene a referentes sindicales en lugares clave, como Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, y Moyano (h), abogado de Camioneros, ambos promovidos directamente por Kicillof. De Isasi, titular de la CTA Autónoma bonaerense, ocupa el puesto 23, y movilizó el acto junto a Roberto Baradel en nombre del Movimiento Derecho al Futuro.

“Kicillof es un referente determinante en la construcción de este camino porque dialoga, escucha y gestiona a favor del Pueblo y no claudicó nunca frente a los ataques de las corporaciones y de un Gobierno que hace de la entrega, el ajuste, la represión, el odio y la crueldad un ejercicio cotidiano”, expresaron De Isasi y Baradel.

Las 10 medidas urgentes contra Milei

Las dos CTA vienen de meses de trabajo conjunto en la provincia, con multisectoriales y recorridas por los distritos. Ese recorrido derivó en un “plan de acción” con 10 medidas urgentes para “desarmar el modelo libertario y poner en marcha la Provincia y el país”.

Entre los puntos más resonantes del documento aparece la exigencia de un juicio político a Javier Milei: “Milei gobierna por decreto, viola la Constitución, endeuda al país sin control parlamentario y promueve el odio y la violencia. Es responsable de estafa pública, mal desempeño y abuso de poder. Exigimos su juicio político como acto de defensa democrática”, señala el texto.

Además, las centrales insisten con auditar la “deuda externa ilegítima”, controlar a los grandes grupos económicos, avanzar en industrialización y defender la soberanía regional. “Queremos ser una alternativa que construya soberanía, que profundice la producción nacional, y que todo eso redunde en justicia social”, remarcó De Isasi.

El dirigente planteó que la campaña de octubre será clave para “ratificar el triunfo de septiembre, consolidar la esperanza que se generó ese domingo y terminar con esta noche oscura”.

Con la presencia de más de 3.500 militantes y dirigentes sindicales, el acto de este lunes buscará mostrar músculo político, exhibir unidad y dar inicio formal a la campaña nacional de Fuerza Patria, con Kicillof como principal protagonista.