El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, participa en representación del municipio en el Congreso CREA 2025, que se desarrolla este jueves 18 y viernes 19 en Tecnópolis. El encuentro, organizado por la asociación civil sin fines de lucro CREA, se realiza bajo el lema “Viví la energía transformadora” y busca reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros del campo, inspirar a las personas, potenciar las empresas e impulsar las comunidades.

En esta edición, el Congreso hace eje en la consigna “Producción Eficiente: la clave para hacer más con menos”, con ejes en la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la eficiencia productiva. La participación del municipio permite, tal como señalaron desde la comuna, reunir experiencias, datos y tendencias que se podrán aplicar en políticas públicas locales, favoreciendo la gestión, la producción y el desarrollo de la economía en Las Flores.

Mientras tanto, en el plano comunitario, la localidad de Pardo celebró su 149º aniversario con un emotivo acto en la plazoleta Pablo Lámaro, contigua a la estación. Allí estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, junto a otras autoridades. Durante la jornada también tomaron la palabra Gabriela Espinoza, a cargo del Museo y Biblioteca “Adolfo Bioy Casares”, y el delegado municipal Lisandro Paggi Gentilini, quienes dejaron mensajes de valor histórico y comunitario.

Blanstein, en su intervención, agradeció el afecto recibido en cada visita a Pardo y destacó el ejemplo de vida comunitaria de sus pobladores, además del interés que despierta el lugar en quienes lo visitan. La celebración estuvo acompañada por números artísticos a cargo de alumnos y alumnas del Centro de Promoción Comunitaria y de la Escuela Secundaria, quienes interpretaron canciones y bailes tradicionales. También se presentaron los integrantes del cuerpo de baile El Entrevero, bajo la dirección del profesor Fabián Ros, y participaron estudiantes de la Escuela Agraria, con su director José Cagigas.

El clima acompañó el festejo, que se vivió en un marco de mateadas, tortas y momentos de encuentro entre vecinos y visitantes. Tal como se recordó en el acto, Pardo ya se prepara para celebrar el año próximo su 150º aniversario.

Por otro lado, el Centro Cultural El Malacara concretó su primer Certamen de Danzas Competitivo, que tuvo lugar en la sede social del Club Juventud Deportiva. La propuesta, coordinada por el profesor Jonatán Barrios, se destacó por la calidad de los participantes y la presencia de importantes jurados.

El evento contó con la participación de delegaciones de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en categorías de solistas y grupos, que ofrecieron un alto nivel dancístico y de malambo. La gran cantidad de presentaciones hizo que la competencia se extendiera hasta el domingo, en una verdadera fiesta cultural que recibió el apoyo de la Municipalidad de Las Flores y de autoridades locales durante el acto inaugural.

De esta manera, Las Flores vivió días de intensa actividad, con presencia en un evento nacional de desarrollo productivo, celebraciones comunitarias en Pardo y un encuentro cultural de alcance provincial, reafirmando así la diversidad y la vitalidad del distrito.