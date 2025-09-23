Todo sobre el Balón de Oro 2025: candidatos, favoritos y polémicas
La gala se realizará este lunes en París, con Dembélé y Yamal como principales favoritos. Argentina tendrá representantes en la pelea y se suman nuevas categorías al premio.
El torneo arranca el 27 de septiembre y reúne a 24 selecciones en busca del título juvenil. Argentina comparte grupo con Italia, Australia y Cuba.Deportes23 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Chile será el epicentro del fútbol juvenil desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, cuando se dispute el Mundial Sub 20 2025. Serán 24 selecciones de seis confederaciones las que buscarán coronarse en el Estadio Nacional de Santiago, sede de la gran final.
Sudamérica tendrá cinco representantes: el anfitrión Chile, junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, comparte el Grupo D con Italia, Australia y Cuba.
El certamen cuenta con seis grupos de cuatro equipos. Clasifican a octavos los dos mejores de cada zona más los cuatro mejores terceros. Desde entonces, todo se define en formato eliminatorio hasta la gran final. Además, se disputará el tradicional partido por el tercer puesto, un clásico de la categoría.
La Selección argentina debutará el domingo 28 de septiembre frente a Cuba en el Estadio Nacional. Luego enfrentará a Australia y cerrará la fase ante Italia:
28/9 – 20:00: Cuba vs. Argentina
1/10 – 20:00: Argentina vs. Australia
4/10 – 20:00: Argentina vs. Italia
Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto
Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá
Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria
El Mundial se jugará en cinco ciudades chilenas:
-Santiago – Estadio Nacional (final)
-Rancagua – Estadio El Teniente
-Valparaíso – Estadio Elías Figueroa Brander
-Talca – Estadio Bicentenario Fiscal
-Inicio: 27 de septiembre (Japón vs. Egipto, partido inaugural).
-Octavos de final: desde el 7 de octubre.
-Semifinales: 15 de octubre.
-Final: 19 de octubre, Estadio Nacional de Santiago.
La gala se realizará este lunes en París, con Dembélé y Yamal como principales favoritos. Argentina tendrá representantes en la pelea y se suman nuevas categorías al premio.
River, Racing, Estudiantes y Vélez buscan semifinales. Conoce resultados, fechas y árbitros de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
El equipo nacional buscará dar otro paso histórico en Bolonia, tras la gran clasificación lograda en Groningen ante Países Bajos.
Lanús es el único argentino que sigue en la competencia y va por la hazaña ante Fluminense. Conocé cómo quedaron los cruces y las fechas de los partidos.
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
El secretario general de ATE alertó que los salarios del sector público perdieron más del 40% de su poder adquisitivo y pidió un aumento urgente.
Explosiva encuesta muestra una caída del Gobierno: Javier Milei cada vez más en rojo, Karina con récord negativo y el peronismo arriba en Provincia.