Chile será el epicentro del fútbol juvenil desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, cuando se dispute el Mundial Sub 20 2025. Serán 24 selecciones de seis confederaciones las que buscarán coronarse en el Estadio Nacional de Santiago, sede de la gran final.

Sudamérica tendrá cinco representantes: el anfitrión Chile, junto con Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, comparte el Grupo D con Italia, Australia y Cuba.

El certamen cuenta con seis grupos de cuatro equipos. Clasifican a octavos los dos mejores de cada zona más los cuatro mejores terceros. Desde entonces, todo se define en formato eliminatorio hasta la gran final. Además, se disputará el tradicional partido por el tercer puesto, un clásico de la categoría.



El fixture de Argentina en el Grupo D

La Selección argentina debutará el domingo 28 de septiembre frente a Cuba en el Estadio Nacional. Luego enfrentará a Australia y cerrará la fase ante Italia:

28/9 – 20:00: Cuba vs. Argentina

1/10 – 20:00: Argentina vs. Australia

4/10 – 20:00: Argentina vs. Italia





Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria



El Mundial se jugará en cinco ciudades chilenas:

-Santiago – Estadio Nacional (final)

-Rancagua – Estadio El Teniente

-Valparaíso – Estadio Elías Figueroa Brander

-Talca – Estadio Bicentenario Fiscal



Fechas clave del torneo

-Inicio: 27 de septiembre (Japón vs. Egipto, partido inaugural).

-Octavos de final: desde el 7 de octubre.

-Semifinales: 15 de octubre.

-Final: 19 de octubre, Estadio Nacional de Santiago.