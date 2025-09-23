El Municipio de General Alvear anunció en los últimos días dos avances significativos en materia de salud e inclusión social: la firma de un convenio con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y la designación de la coordinadora del recientemente creado Centro de Día.

Por un lado, la Secretaría de Salud local rubricó un acuerdo con la UNICEN que permitirá que estudiantes del último año de la carrera de Medicina realicen sus prácticas obligatorias en la ciudad. Se trata de un paso que busca fortalecer el sistema sanitario local y al mismo tiempo brindar formación a los futuros profesionales. Actualmente, cuatro alumnos ya se encuentran desarrollando su Práctica Final Obligatoria en distintos efectores de salud del municipio.

Los primeros rotantes son Martina Bayerque, oriunda de Tandil; Aaron Lucero, de Olavarría; Valentina Suárez, de General Alvear; y Sofía Tartara, de Francisco Madero. “Estamos convencidos de que este convenio es un paso clave para jerarquizar y mejorar continuamente nuestro sistema de salud, fomentando una actualización constante tanto para los futuros profesionales como para nuestro equipo médico local”, expresaron desde la comuna. La llegada de los estudiantes fue celebrada como una oportunidad para enriquecer el trabajo cotidiano en los centros de salud y sumar nuevas miradas al abordaje de los pacientes.

En paralelo, el intendente Ramón José Capra anunció la designación de María Virginia Trezza como coordinadora del Centro de Día, un dispositivo de carácter terapéutico y educativo que abrirá sus puertas en la ciudad. Trezza es Profesora en Discapacidad Intelectual, Estimuladora Temprana y psicomotricista, con una amplia trayectoria en el ámbito socioeducativo y comunitario. Su rol será clave en la conformación del equipo técnico y en la coordinación del equipo interdisciplinario que trabajará en el espacio.

El nuevo dispositivo está orientado a brindar contención, acompañamiento y propuestas terapéuticas y educativas a personas adolescentes y adultas con discapacidad. Desde el Ejecutivo local se remarcó que el objetivo es priorizar la inclusión, el cuidado y el desarrollo personal y comunitario de los usuarios. “La apertura del Centro de Día refuerza el compromiso de esta gestión impulsando el fortalecimiento del tejido social, el acceso a derechos y la mejora de la calidad de vida de la población”, señalaron.

A la par, el municipio trabaja en el traslado de la Comisaría de la Mujer y la Familia, actualmente ubicada en el inmueble destinado al Centro de Día. La reubicación depende de una serie de pasos administrativos que involucran tanto a la propia dependencia policial como al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que debe homologar el destino del nuevo inmueble. Aunque los tiempos no dependen únicamente de la administración municipal, desde el Ejecutivo destacaron que mantienen un diálogo constante con las autoridades competentes para lograr una pronta resolución.

Con estos dos anuncios, General Alvear dio un paso firme en dos ejes centrales de gestión: la salud, con la incorporación de futuros médicos al sistema local; y la inclusión, con la apertura de un espacio integral para acompañar a personas con discapacidad. Ambas iniciativas, según remarcaron desde el municipio, forman parte de un mismo objetivo: ampliar derechos y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad.