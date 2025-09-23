La ciudad de Necochea fue escenario en los últimos días de dos hechos destacados que reflejan la agenda de la gestión municipal: por un lado, la consolidación de un programa de inclusión deportiva que ya es política de Estado; por otro, la ejecución de una obra de infraestructura básica que transformará la calidad de vida de cientos de familias en el barrio Norte.

En el natatorio Palestra se llevó a cabo con éxito el 7º Campeonato Nacional de Natación Adaptada, con la participación de más de 100 deportistas de distintas delegaciones del país. El evento fue organizado en conjunto por el municipio y la Asociación Civil “Todos al Agua”, nacida en 2016 como parte de la Escuela Municipal de Natación Adaptada.

Durante la ceremonia oficial, el intendente Arturo Rojas destacó la importancia de la continuidad de este programa, que trasciende gestiones: “Quiero resaltar que esto no comenzó con nuestra gestión, sino con la gestión anterior, en la cual hubo un impulsor que fue Marcos Bertone con parte de su equipo, con otro intendente y otro director de Deportes que hoy nos acompaña desde otro lugar, como es Miguel Arana”.

En ese sentido, subrayó: “Es fundamental resaltar que un programa como este, que nació con otro gobierno y nosotros le dimos continuidad, representa una política de Estado, y ello tiene que trascender a cualquier gobierno en particular”.

Rojas remarcó además que la evolución de “Todos al Agua” permitió la creación de una asociación civil que potencia las políticas de inclusión y sostuvo que su valor excede lo deportivo: “Tiene una parte competitiva y muchos de ellos nos llenan de orgullo yendo a competir en nuestra provincia, al país, y a nivel mundial, pero más allá de eso, este programa tiene cosas primordiales: inclusión, el enfrentar los desafíos y por sobre todas las cosas la parte social, sabemos que este programa es fundamental para los chicos y chicas que participan y para sus familias”.

Finalmente, el intendente recalcó el rol articulador de las instituciones: “Esto no se puede hacer solo desde el Estado municipal, sino que el Estado debe acompañar a las asociaciones civiles y a las familias que se involucren como pasa en nuestro distrito, a su vez pidiendo la colaboración a los sectores privados para el crecimiento de estos programas”. Junto al jefe comunal, estuvieron presentes el secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, Matías Sierra, y el director de Deportes, Juan Ignacio Coria.

En paralelo a la agenda deportiva y social, la Municipalidad avanza con la ejecución de una de las obras más esperadas por los vecinos del barrio Norte: el nuevo colector cloacal. La intervención, en etapa final y a poco más de 400 metros de completarse, busca aliviar el sistema actual, mejorar el escurrimiento y eliminar los recurrentes desbordes que afectan a diferentes zonas del distrito.

Según informaron desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR), el colector permitirá derivar el caudal cloacal de barrios como Banco Provincia, Tiro Federal, UOCRA y todo el sector comprendido entre la calle 80 y la 45, que sufren colapsos permanentes.

El trabajo incluye la conexión en la esquina de 98 y 55, donde se corta el caño de 200 milímetros que actualmente desciende por calle 55, redireccionando el flujo hacia la cámara de calle 43. Desde allí, por presión, los líquidos cloacales se encauzan hacia la 94, luego a la 86 y finalmente al colector de 39, que desemboca en la terminal para su posterior tratamiento en la planta de la 22.

Con esta obra, el municipio busca resolver los históricos desbordes de cloacas que afectan a los frentistas de calles como 43, 51 y 76, o 106 y 55. La nueva traza permitirá que el sistema funcione en dos circuitos separados, evitando saturaciones y mejorando las condiciones sanitarias en los hogares.

La intervención también se articula con otras mejoras en infraestructura en el mismo barrio, como el cordón cuneta y los desagües pluviales, que en el futuro se complementarán con trabajos de pavimento e iluminación.

Cabe destacar que la obra se ejecuta por administración, con personal, maquinaria y fondos municipales. Los materiales fueron adquiridos el año pasado por la comuna y la planificación fue elaborada íntegramente desde el área técnica local, lo que refuerza el compromiso de la gestión en brindar soluciones concretas a los vecinos.

De esta manera, Necochea avanza en dos frentes: fortaleciendo un programa de inclusión que ya es un orgullo nacional, y dotando de infraestructura básica a uno de los barrios más poblados del distrito, con la mirada puesta en mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.