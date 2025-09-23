El Municipio de Daireaux vivió días cargados de actividades educativas y culturales que reflejan el trabajo conjunto entre la gestión local, las instituciones y la comunidad. Desde la visita de estudiantes al despacho municipal hasta el desarrollo de una muestra artística y el inicio de un festival de teatro, el distrito se consolidó como un espacio de encuentro y participación para vecinos y vecinas de todas las edades.

En el marco del proyecto “Mujeres, algo habrán hecho”, niños y niñas del CEC Nº801 visitaron el Municipio, acompañados también por el CEC Nº802 de Salazar. La actividad se desarrolló en los turnos mañana y tarde y tuvo como objetivo acercar a los estudiantes al funcionamiento del Estado local, mostrando de cerca cómo se organiza el trabajo del intendente, del Honorable Concejo Deliberante y de los concejales.

Durante la jornada, los chicos compartieron un espacio de diálogo con el intendente, quien les explicó cuáles son sus responsabilidades cotidianas y respondió las preguntas que llevaron preparadas. El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido, donde también hubo tiempo para compartir jugos y facturas, fortaleciendo el intercambio entre los más pequeños y las autoridades locales. Como parte de esta propuesta, se prevé que los estudiantes puedan seguir conociendo instituciones de mayor alcance, ya que fueron invitados especialmente por el Gobernador de la Provincia a visitar la Casa de Gobierno bonaerense.

La agenda cultural también tuvo un lugar central con la inauguración de la muestra colectiva “Donde habitan los pinceles”, realizada en el hall de la Sala San Martín. La propuesta, impulsada por la artista Carmen Perrin y acompañada por la Dirección de Cultura, reunió a destacados creadores del distrito que compartieron con el público obras de pintura y otras disciplinas, generando un espacio de encuentro y expresión artística.

Entre los artistas participantes se encontraron Ana Griffin, Andrea Falkenstein, Augusto Olmedo, Belén Poysegu, Brisa Luengo, Carmen García, Carmen Perrin, Cristina Daniela Martín, Dai Quintanilla, Erica Aguirre, Erika Ariadna Rojas Melgar, Gustavo Ariel Caro, Hilda Ortiz, Juan Francisco Martínez, Juliana Dávila y Patricia Tobaldo. Cada uno presentó trabajos que abarcaron desde paisajes y bodegones hasta expresiones más abstractas, ofreciendo una amplia diversidad de miradas y estilos. La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 28 de septiembre, a partir de las 19:30 horas, en el Hall de la Sala San Martín, invitando a la comunidad a recorrerla y disfrutar del talento local.

En paralelo, también en la Sala San Martín, iniciará la 5ª edición del Festival de Teatro de Daireaux, que se extenderá del 24 al 28 de septiembre, con funciones a las 20:30 horas y entrada libre y gratuita. La programación contempla la participación de grupos teatrales de Daireaux, Laprida y Pehuajó, en cinco noches que prometen emoción, cultura y entretenimiento.

El cronograma incluye la presentación del Taller Municipal de Teatro de Daireaux los días miércoles 24 y jueves 25; la obra “La Uturunco” a cargo del grupo Fulanas, también de Daireaux, el viernes 26; “Potestad” de la Cooperativa de Trabajo Cultural de Pehuajó, el sábado 27; y el cierre con “La Pilarcita” del grupo Rayuela, de Laprida, el domingo 28.

De esta manera, Daireaux reafirma su compromiso con la educación, la cultura y el arte como pilares fundamentales para fortalecer el tejido social. Las visitas escolares, la muestra artística y el festival de teatro son reflejo de una comunidad que se encuentra, comparte y crece a través de la participación activa de sus vecinos.