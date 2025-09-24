El intendente de Pilar, Federico Achával, inauguró los nuevos Policonsultorios de Tribarrial, un espacio que permitirá que los vecinos accedan a una atención médica más cercana, rápida y de calidad. La iniciativa se enmarca en el trabajo que viene llevando adelante el Municipio para fortalecer el sistema sanitario en todo el distrito y garantizar mayor acceso a la salud.

Durante el acto, Achával estuvo acompañado por vecinos y funcionarios, y destacó la importancia del nuevo espacio para la comunidad. “Este nuevo espacio, que la comunidad de Tribarrial tanto necesitaba, hoy lo transformamos en una realidad. Es un lugar fundamental para las familias de San Alejo, Agustoni y La Lomita, porque fortalece nuestro sistema de salud y nos permite brindar una atención más rápida y eficaz en la cercanía de sus casas”, expresó el jefe comunal.

En esa línea, agregó: “Seguimos trabajando para cuidar y acompañar a nuestros vecinos, y sumando fuerzas para transformar el sistema de salud en todo Pilar”.

Los nuevos Policonsultorios cuentan con siete consultorios, sala de espera, enfermería, laboratorio, vacunatorio y servicio de telemedicina, entre otros espacios, que permitirán una atención médica oportuna y cercana. Esta infraestructura se suma a la red de Centros de Atención Primaria de Salud que ya funcionan en diferentes barrios de Pilar, consolidando una estrategia de descentralización y fortalecimiento del sistema de salud.

Del acto participaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Salud, Hernán Galimberti; además de concejales y funcionarios del gabinete municipal, quienes acompañaron al intendente en la apertura de este nuevo servicio para la comunidad.

Reconocimiento a los adultos mayores

En la misma línea de cuidado y acompañamiento, Achával también se reunió con jubilados de distintos barrios del distrito. Allí destacó el rol de los adultos mayores en la construcción de la identidad comunitaria de Pilar.

“En Pilar cuidamos y respetamos a nuestros adultos mayores, porque creemos que el esfuerzo que hicieron durante toda su vida es muy valioso. Hoy nos encontramos con jubilados de todo el distrito para agradecerles por los consejos, las enseñanzas y los valores que siempre nos marcaron el camino y nos formaron como personas. Los abrazamos y los invitamos a seguir construyendo un Pilar y una Argentina mejor para todos”, expresó el intendente.

De esta manera, la gestión local continúa avanzando en dos ejes fundamentales: el fortalecimiento del sistema de salud y la promoción de políticas que reconozcan y acompañen a los distintos sectores de la comunidad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.