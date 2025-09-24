Cascallares confirmó la finalización de la Estación de Trenes de la UNaB
El intendente Mariano Cascallares anunció que el Municipio culminará con fondos propios la Estación Ferroviaria de la UNaB, mientras se prepara la 9° Feria Internacional del Libro con figuras destacadas y entrada gratuita.Municipales24 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo una reunión de trabajo con los secretarios de Infraestructura, Fernando Lorenzo, y de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, para evaluar los avances en el proceso licitatorio de la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).
“En efecto, luego de firmar el convenio con la empresa nacional Trenes Argentinos ahora vamos a finalizar esta obra histórica con recursos de nuestro Municipio de Almirante Brown”, expresó Cascallares, remarcando la relevancia de un proyecto que la Comuna considera de vital importancia.
Impacto en barrios, universidad e industria
La nueva Estación Ferroviaria mejorará la conectividad de barrios como Sakura, Viplastic y Rocca, además de beneficiar directamente a la propia Universidad Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco, el segundo más grande de la Provincia de Buenos Aires.
La obra tendrá un alcance significativo para más de 6 mil estudiantes de la UNaB y para miles de vecinos del área. Además, se suma a otras concreciones locales como el Viaducto “Papa Francisco”, la renovación integral de la Ruta 4 o avenida Monteverde y la creación del Parque Público de la UNaB.
Entre las mejoras proyectadas se encuentran andenes elevados enfrentados, boleterías, oficinas, señalización, iluminación LED, módulos SUBE e infraestructura vial y ferroviaria, con el objetivo de garantizar un servicio moderno y accesible para la comunidad.
Se viene la 9° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown
En paralelo, el Municipio confirmó la realización de la 9° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que tendrá lugar entre el martes 30 de septiembre y el domingo 5 de octubre.
El evento contará con figuras de renombre como Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Marcelo Longobardi, Víctor Hugo Morales, Tamara Tenembaum, Alejandro Dolina y un show de cierre a cargo de Pedro Aznar.
“Estamos muy felices de que como cada año, llega nuestra querida FILAB, el evento cultural y literario del año más esperado de la región con una inmensa agenda cultural y literaria de primer nivel, pensada para todas las edades y como siempre, con entrada libre y gratuita”, destacó Cascallares.
Una agenda diversa y gratuita
La feria ofrecerá más de 150 charlas, conferencias, presentaciones de libros y espectáculos, además de espacios educativos y recreativos. Entre ellos, actividades de ciencia y tecnología con propuestas interactivas sobre astronomía y exploración espacial, experiencias inmersivas en el Planetario y un espacio infantil con juegos y actividades artísticas.
También funcionará el Espacio Punto Calma, pensado para disfrutar con menos estímulos y un ambiente más distendido. Por otro lado, el Espacio Streaming transmitirá en vivo lo que suceda en la feria con la participación de radios universitarias y Radio Provincia.
La apertura oficial será el martes 30 en el Auditorio Rodolfo Walsh y la programación incluye presentaciones de Ian Moche, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Tute, REP, Mauro Szeta, Tamara Tenembaum y muchos más. El cierre estelar será el domingo 5 con Pedro Aznar y su banda en el Walsh.
Cultura, educación y desarrollo local
Con la finalización de la Estación Ferroviaria de la UNaB y la realización de la FILAB, el Municipio de Almirante Brown busca fortalecer dos ejes estratégicos: la infraestructura para la conectividad y el acceso a la cultura. Ambas iniciativas, destacaron desde la Comuna, apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a consolidar a Brown como un distrito con mirada de futuro.
Juanci Martínez acompañó el aniversario de San Mauricio y anunció mejoras para Rivadavia
El municipio trabaja en la colocación de luminarias LED, nueva señalización y la puesta en marcha de un portal de autogestión, al tiempo que acompañó a la comunidad de San Mauricio en su 141° aniversario.
San Pedro: avances en la Ruta 1001, logros deportivos y educación ambiental
El intendente Cecilio Salazar supervisó la repavimentación de la Ruta 1001, recibió a jóvenes atletas que brillaron a nivel nacional y acompañó la continuidad del programa educativo “Desde el Aula”.
Rojas avanza con mejoras en salud, programas de bromatología y logros deportivos
El municipio continúa con trabajos de refacción en el Hospital, impulsa programas de alimentación saludable y celebró la clasificación de jóvenes a la final de los Juegos Bonaerenses.
Pergamino avanza en obras y acuerda aumento salarial con municipales
La Municipalidad comenzó los trabajos de asfalto en una arteria clave para la circulación de vehículos y, en paralelo, acordó con los gremios un aumento del 4% en septiembre.
Una nueva encuesta prende las alarmas en Casa Rosada
Explosiva encuesta muestra una caída del Gobierno: Javier Milei cada vez más en rojo, Karina con récord negativo y el peronismo arriba en Provincia.
Ranking presidencial: cómo está hoy la imagen de Javier Milei
Una encuesta midió la imagen de Javier Milei y su gabinete en septiembre: los números lo vuelven a poner bajo la lupa. Entrá y conocé el ranking completo.
Encuesta confirma un dato demoledor en plena campaña electoral
Una encuesta destapó el peor número de Milei hasta ahora. La bronca social crece y el panorama económico se derrumba. Entrá y mirá los datos.