Cascallares pone el foco en la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, mantuvo una reunión de trabajo con los secretarios de Infraestructura, Fernando Lorenzo, y de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, para evaluar los avances en el proceso licitatorio de la nueva Estación de Trenes de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

“En efecto, luego de firmar el convenio con la empresa nacional Trenes Argentinos ahora vamos a finalizar esta obra histórica con recursos de nuestro Municipio de Almirante Brown”, expresó Cascallares, remarcando la relevancia de un proyecto que la Comuna considera de vital importancia.

Impacto en barrios, universidad e industria

La nueva Estación Ferroviaria mejorará la conectividad de barrios como Sakura, Viplastic y Rocca, además de beneficiar directamente a la propia Universidad Guillermo Brown y al Parque Industrial de Burzaco, el segundo más grande de la Provincia de Buenos Aires.

La obra tendrá un alcance significativo para más de 6 mil estudiantes de la UNaB y para miles de vecinos del área. Además, se suma a otras concreciones locales como el Viaducto “Papa Francisco”, la renovación integral de la Ruta 4 o avenida Monteverde y la creación del Parque Público de la UNaB.

Entre las mejoras proyectadas se encuentran andenes elevados enfrentados, boleterías, oficinas, señalización, iluminación LED, módulos SUBE e infraestructura vial y ferroviaria, con el objetivo de garantizar un servicio moderno y accesible para la comunidad.

Se viene la 9° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown

En paralelo, el Municipio confirmó la realización de la 9° edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB), que tendrá lugar entre el martes 30 de septiembre y el domingo 5 de octubre.

El evento contará con figuras de renombre como Darío Sztajnszrajber, Cecilia Ce, Marcelo Longobardi, Víctor Hugo Morales, Tamara Tenembaum, Alejandro Dolina y un show de cierre a cargo de Pedro Aznar.

“Estamos muy felices de que como cada año, llega nuestra querida FILAB, el evento cultural y literario del año más esperado de la región con una inmensa agenda cultural y literaria de primer nivel, pensada para todas las edades y como siempre, con entrada libre y gratuita”, destacó Cascallares.

Una agenda diversa y gratuita

La feria ofrecerá más de 150 charlas, conferencias, presentaciones de libros y espectáculos, además de espacios educativos y recreativos. Entre ellos, actividades de ciencia y tecnología con propuestas interactivas sobre astronomía y exploración espacial, experiencias inmersivas en el Planetario y un espacio infantil con juegos y actividades artísticas.

También funcionará el Espacio Punto Calma, pensado para disfrutar con menos estímulos y un ambiente más distendido. Por otro lado, el Espacio Streaming transmitirá en vivo lo que suceda en la feria con la participación de radios universitarias y Radio Provincia.

La apertura oficial será el martes 30 en el Auditorio Rodolfo Walsh y la programación incluye presentaciones de Ian Moche, Gustavo Sylvestre, Julia Mengolini, Tute, REP, Mauro Szeta, Tamara Tenembaum y muchos más. El cierre estelar será el domingo 5 con Pedro Aznar y su banda en el Walsh.

Cultura, educación y desarrollo local

Con la finalización de la Estación Ferroviaria de la UNaB y la realización de la FILAB, el Municipio de Almirante Brown busca fortalecer dos ejes estratégicos: la infraestructura para la conectividad y el acceso a la cultura. Ambas iniciativas, destacaron desde la Comuna, apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a consolidar a Brown como un distrito con mirada de futuro.