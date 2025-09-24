Rojas avanza con mejoras en salud, programas de bromatología y logros deportivos
El municipio continúa con trabajos de refacción en el Hospital, impulsa programas de alimentación saludable y celebró la clasificación de jóvenes a la final de los Juegos Bonaerenses.Municipales24 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Hospital Municipal de Rojas continúa recibiendo mejoras en distintos sectores. Actualmente, se llevan a cabo arreglos y pintura en los pasillos y la sala de espera del área de maternidad, donde meses atrás ya se había concretado la impermeabilización del techo.
Además, en las últimas semanas se realizaron trabajos de refacción y mantenimiento en los techos del área de Rayos y Consultorios, sobre la parte del edificio que da a la calle María Unzué de Alvear. Todas estas intervenciones son financiadas íntegramente con fondos municipales.
Impulso al programa “Panaderías Saludables”
En paralelo, desde la Dirección de Bromatología se sigue avanzando con la colocación de nuevas obleas de certificación del programa “Panaderías Saludables”. Esta iniciativa busca promover buenas prácticas en la manipulación de alimentos y fomentar la elaboración de productos más sanos para la comunidad.
En los últimos días, se realizó una visita a la tradicional panadería Don Tito, que recibió la oblea identificatoria tras cumplir con todos los requisitos del programa.
La propuesta se sostiene en el tiempo y complementa la experiencia del proyecto “Carnicerías Saludables”, que lleva tres años de instrumentación con resultados positivos. Además, el área de Bromatología viene desarrollando acciones de concientización en cada establecimiento para seguir avanzando en estas metas.
Rojas, sede de los Juegos Bonaerenses 2025
El deporte también fue protagonista en la ciudad, que el pasado miércoles 17 de septiembre fue sede de una instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025. La jornada reunió a cientos de chicas y chicos que participaron en ajedrez, bádminton y fútbol tenis.
Las delegaciones fueron recibidas por el Director Municipal de Deportes, Martín Caliguiri, y su equipo de trabajo. El ajedrez se disputó en el Centro de Jubilados y Pensionados, el bádminton en el Club Jorge Newbery y el fútbol tenis en el Parque General Alvear.
Clasificados a la final en Mar del Plata
Los representantes rojenses sumaron varias clasificaciones para la etapa final que se desarrollará en Mar del Plata del 12 al 17 de octubre próximo. Entre los resultados destacados se encuentran:
Ajedrez: Sub-16 femenino, J. Vivas; Sub-16 masculino, Iago Cuarleri.
Bádminton: Sub-16 dobles femenino, Paula D’Angelo y Antonella García; Sub-16 individual femenino, Alma Barroso; Sub-14 individual femenino, Renata Christin; Sub-14 individual masculino, Thiago Ferrario; Sub-16 individual masculino, Román Griguelo.
Fútbol tenis: Thiago Conde.
Estas clasificaciones se suman a las ya obtenidas previamente, conformando una delegación que representará a Rojas en la tradicional cita deportiva bonaerense.
