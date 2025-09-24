El intendente Cecilio Salazar, acompañado por el jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, recorrió los últimos tramos de la repavimentación de la Ruta 1001, una obra largamente esperada por los vecinos. Actualmente, el proyecto avanza hacia la culminación de su primera etapa, a la que se sumarán la demarcación horizontal y vertical, la instalación de una balanza dinámica y la incorporación de iluminación LED en la rotonda de Crucero General Belgrano.

Desde la gestión municipal, que encabeza Salazar, se continúan impulsando gestiones conjuntas con la Provincia de Buenos Aires para desarrollar obras complementarias que fortalezcan la conectividad y la seguridad vial en todo el corredor.

Encuentro con atletas sampedrinos destacados

En otra de sus actividades, el intendente recibió en su despacho a los atletas Aaron Mindurry y Candela Basaldua, quienes representaron a San Pedro en el Campeonato Nacional U20 de Atletismo. Estuvieron presentes también el secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, Mariano Arnal; el director de Deportes, Valentín Bravo; y la profesora Lourdes Dalingher.

Durante la charla, los jóvenes compartieron sus experiencias en la competencia. Candela Basaldua se consagró campeona nacional en 400 metros con vallas, además de lograr el subcampeonato en 400 metros llanos, competir en 200 metros llanos y ganar en la posta 4x400. Aaron Mindurry, por su parte, alcanzó su mejor marca personal en 110 metros con vallas con un tiempo de 16.67 segundos. Con solo 18 años, aún tiene dos temporadas en la categoría U20 y ya está habilitado para competir en Mayores.

Estos logros reflejan el trabajo de la Escuela Municipal de Atletismo, que continúa formando deportistas que representan a la ciudad en competencias de todo el país.

El programa “Desde el Aula” suma más instituciones

Paralelamente, la Municipalidad de San Pedro continúa consolidando el programa piloto “Desde el Aula”, que se desarrolla a través de la Dirección de Medio Ambiente de la Secretaría de Producción, Industria y Comercio. El objetivo es acompañar a docentes y alumnos en la recolección de materiales reciclables, fortaleciendo la educación ambiental y promoviendo la separación en origen.

En esta nueva jornada, el secretario Ariel Álvarez y el director de Ambiente Gustavo Solá, junto al equipo de recuperadores, participaron de los retiros de material. Entre los aportes se destacaron: 45 kilos de reciclables y 15 puntos en tapitas de la Casa del Niño Paula Albarracín, 84 kilos y 35 puntos en tapitas de la Escuela Primaria N° 7, 72 kilos del Jardín N° 919 Heroínas de Malvinas y 18 kilos del Jardín Municipal N° 3 Sor Teresa de Calcuta.

Actualmente son 16 las instituciones que forman parte de la iniciativa, que ya superó los 2.500 kilos recuperados en sus primeros 20 días de implementación, con un importante nivel de adhesión de la comunidad educativa.

Resultados de las instituciones participantes

Los avances del programa muestran cifras concretas en cada institución:

Jardín N° 919 “Heroínas de Malvinas”: 69 puntos y 440 kilos.

Jardín Municipal N° 4 “Frutillitas”: 73,9 puntos y 239 kilos.

Jardín Municipal N° 3 “Sor Teresa de Calcuta”: 1,8 puntos y 18 kilos.

Jardín Municipal N° 5 “Los Santos Quirós”: 3 puntos y 30 kilos.

Escuela Especial N° 502: 53,7 puntos y 137 kilos.

Escuela Primaria N° 7: 146,1 puntos y 1.011 kilos.

Escuela Secundaria N° 14 y Escuela Primaria N° 10: 8,2 puntos y 82 kilos.

Escuela Primaria N° 45 de Bajo Tala: 16,4 puntos y 64 kilos.

Escuela Secundaria N° 13: 4,2 puntos y 42 kilos.

Escuela Técnica N° 13: 4,2 puntos y 42 kilos.

Escuela Técnica Agraria: 12,5 puntos y 125 kilos.

Colegio San Francisco: 13,2 puntos y 132 kilos.

Casa del Niño “El Amanecer”: 18,9 puntos y 89 kilos.

Casa del Niño “Paula Albarracín”: 31,3 puntos y 113 kilos.

De esta forma, el programa, que se extenderá hasta el cierre del ciclo lectivo 2025, busca sentar las bases de un modelo de gestión ambiental más sustentable para la ciudad.