La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó en los últimos días dos actividades que reflejan el trabajo de su gestión en materia cultural y de servicios públicos: la supervisión de las obras de puesta en valor del Salón de Usos Múltiples (SUM) del Centro de Producción Audiovisual (CPA) “Leonardo Favio” en Bernal y la coordinación de un operativo integral de limpieza en el barrio Villa Argentina, en Quilmes Oeste.

En Bernal, Mendoza recorrió junto al secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery, las tareas que se llevan adelante en el SUM del CPA Leonardo Favio, ubicado en Chacabuco 600. “Recorrimos la refacción integral del SUM del CPA Leonardo Favio, un espacio emblemático de Bernal, de encuentro cultural y de comunidad. Seguimos poniendo en valor la historia, la cultura y los lugares que son de todos y todas las quilmeñas”, expresó la jefa comunal.

Las obras contemplan la limpieza de fachadas, la reparación de filtraciones en los pisos, el agregado de luminarias y la puesta en marcha de los dos grupos de calderas del establecimiento. También se trabaja en la mejora de la fachada exterior y en el cerramiento de un aula para el desarrollo de distintas actividades.

El CPA Leonardo Favio, inaugurado en noviembre de 2012, forma parte del programa cultural del Municipio y tiene como objetivo difundir producciones locales, fortalecer la identidad quilmeña y promover la formación en oficios de la industria audiovisual. En este espacio se dictan talleres, conferencias, espectáculos, muestras e intervenciones artísticas. A la recorrida asistieron además la subsecretaria de Gestión Cultural, Evangelina Ramírez; la directora del CPA, Danila Imbrogno; la directora de Espacios Culturales, Marisol Vecchi, y el director general de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli.

Por otra parte, en Quilmes Oeste, la intendenta supervisó un nuevo operativo integral de limpieza en el barrio Villa Argentina, dentro del programa Quilmes Limpio, una política de gestión orientada a lograr una ciudad más limpia y sustentable. “Estamos acá en Villa Argentina, en nuestro barrio cervecero, donde realizamos tareas de desmalezado, limpieza, también de poda, aquí desde Amoedo hasta Laprida y desde Vicente López hasta Andrés Baranda. Todos los lunes llevamos adelante operativos integrales de esta base operativa de Servicios Públicos para poder brindar una mejor atención a nuestros vecinos y vecinas”, explicó Mendoza.

En ese marco, la jefa comunal también se refirió al respaldo obtenido en las últimas elecciones municipales y al escenario nacional: “Nosotros trabajamos todos los días desde que asumimos, desde que tenemos la responsabilidad de gobernar este municipio en diciembre de 2019 y lo haremos así hasta el último día en que los vecinos nos otorguen la confianza. El 7 de septiembre hemos ganado las elecciones porque los vecinos respaldan esta gestión y el trabajo diario, y porque le ponen un freno a Milei en las urnas”.

Además, llamó a acompañar en las próximas elecciones legislativas: “El 26 de octubre tenemos que seguir eligiendo estos proyectos de trabajo y tenemos que frenar a Milei en la Cámara de Diputados de la Nación, y esto es votando a Jorge Taiana, el representante de Fuerza Patria. En la boleta van a encontrar una banderita argentina, que es la que llevamos en el corazón y representa el único modelo de país que puede reparar el daño que hizo Macri y que está haciendo Milei”.

El operativo en Villa Argentina incluyó tareas de desmalezado, poda, barrido, reparación de luminarias, bacheo y saneamiento. Participaron 30 trabajadores de distintas áreas municipales con el apoyo de 3 camiones volcadores, 4 desmalezadoras, minibarredora, retropala y sopladora. En paralelo, se realizó otro operativo en el barrio IAPI de Bernal Oeste, sobre la avenida Montevideo, donde se levantaron microbasurales y montículos, y se efectuaron tareas de desmalezado y barrido con otra cuadrilla de 20 trabajadores y similar equipamiento.

En las actividades estuvieron presentes el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez; el director de la Regional Quilmes, Diego Indycki, y el director de la Base Operativa La Colonia, Roque Arregue.

De esta manera, la gestión municipal combina la puesta en valor de espacios culturales con operativos de limpieza integral en los barrios, mientras consolida su proyecto político con la mirada puesta en el futuro de Quilmes.