Crimen de Brenda, Morena y Lara: Bullrich apunta a la Provincia y niega que sean femicidios
La ministra cuestionó al gobernador y a la gestión de seguridad bonaerense. Además, relativizó el caso: “Podrían haber sido tres hombres como fueron tres mujeres”.Política25 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió esta mañana al asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en La Matanza y criticó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su equipo de seguridad.
“Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni echarle la culpa al gobernador. Mucho menos haría lo que él hizo, escribir un aberrante comunicado en el que señala a una organización con base en la Ciudad cuando todavía no tiene la más mínima información”, sostuvo Bullrich.
La funcionaria nacional también cuestionó las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien había vinculado el crimen con una venganza narco orquestada por una banda peruana. “No hay información oficial que se pueda transmitir. El móvil y los autores no se conocen realmente”, afirmó.
Investigación bajo secreto y fuerzas federales a disposición
Según Bullrich, la investigación del triple asesinato está a cargo de la Justicia y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y continúa bajo secreto de sumario. Además, confirmó que las fuerzas federales se encuentran “a total y absoluta disposición”.
“Es una metodología mafiosa. Si una banda de este nivel de brutalidad puede estar funcionando como si nada, hay que preguntarse qué pasa. Pueden tener una pata en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la Provincia”, advirtió la ministra en diálogo con medios radiales.
Bullrich rechazó que se discuta la calificación del hecho como femicidio y evitó politizarlo como un tema de género. “Banalizar el hecho y plantear si esto es o no un tema relacionado con haber eliminado el Ministerio de la Mujer me parece de una bajeza absoluta”, señaló.
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, asesinadas en Florencio Varela.
En su análisis, la ministra relacionó el crimen con lo que describió como la “destrucción del tejido social en la provincia de Buenos Aires” y criticó la utilización del caso con fines políticos. “Podrían haber sido tres hombres como fueron tres mujeres. Hacer una marcha o salir con banderas es una banalización total y absoluta de un crimen”, afirmó.
Datos oficiales de femicidios y próximos pasos judiciales
Bullrich también presentó cifras nacionales, asegurando que los femicidios disminuyeron en 2024 en comparación con 2023. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, los casos pasaron de 272 a 247, lo que representa una baja del 8,8%, aunque se mantiene en niveles similares al promedio histórico desde 2017.
En paralelo, la investigación sobre el triple crimen continúa con la indagatoria a los primeros cuatro detenidos, mientras que otros ocho sospechosos fueron demorados en un allanamiento en Villa Zavaleta, zona donde se presume que opera la banda narcocriminal involucrada.
