El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, lanzó durísimas críticas contra el diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, tras sus declaraciones en favor de “meter bala” como política de seguridad. “Es una berretada criminal, inconstitucional e ilegal”, disparó durante la inauguración del Polo Productivo de Inclusión Social en Pilar.

La respuesta del funcionario bonaerense se enmarca en la polémica generada por Espert, que había responsabilizado a Axel Kicillof por el triple femicidio de Florencio Varela y sostuvo que la provincia estaba “ensangrentada de inocentes”. “Al narco hay que liquidarlo directamente. Ni justicia ni cárcel, es bala o bala”, aseguró en distintas entrevistas, multiplicando las críticas por la violencia de su discurso.

“En Buenos Aires no se necesita bala, se necesita plata”

Desde Pilar, Mena contrastó la mirada del libertario con el enfoque del gobierno provincial: “Hay un candidato que anda pidiendo bala, que quiere ser elegido por el pueblo bonaerense amenazándolo básicamente, constantemente”. Y sentenció: “En la provincia de Buenos Aires no se necesita meter bala. Lo que se necesita es meter plata, invertir para compensar las desigualdades”.

El ministro defendió la puesta en marcha del Polo Productivo como una verdadera política de seguridad: “Esto no es una política social, no nos confundamos. Es una política de seguridad que da mejores herramientas para tener menos desigualdad, más oportunidades y menos reincidencia. Queremos seguridad en serio, no esa berretada criminal con la que otros esbozan la palabra seguridad y no se concreta en absolutamente nada”.

Un espacio de trabajo e inclusión

El acto en Pilar, encabezado por Mena junto al intendente Federico Achával, la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez y candidatos de Fuerza Patria como Fernanda Miño, dejó inaugurado un predio de 1.200 metros cuadrados con talleres de herrería, bloquera, comedor y oficinas, donde trabajan más de 30 personas junto a equipos sociales y promotoras territoriales.

Según detalló el ministro, allí se formalizaron convenios con la Cooperativa Atuel y el municipio para profundizar la inclusión laboral de personas liberadas y bajo medidas alternativas al encarcelamiento. “Adentro de este galpón hay máquinas en serio para dar trabajo genuino”, remarcó.

Por su parte, Achával puso el foco en el valor comunitario de la iniciativa: “En un contexto donde desde el gobierno nacional y algunos medios se insiste en que nuestro pueblo es vago, lo que mostramos hoy es que cuando hay oportunidades, las aprovecha. La vocación de salir adelante existe y lo que hacía falta era equipamiento y decisión política”.

Contexto enrarecido

Las palabras de Mena se produjeron luego de que Espert redoblara la apuesta en los medios y asegurara que a los narcotraficantes había que “arrasarlos de la faz de la Tierra”. En paralelo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también había cargado contra Kicillof, negando que el caso de Florencio Varela se tratara de femicidios y cuestionando el comunicado oficial del gobernador.

Mientras tanto, desde el Servicio Penitenciario Bonaerense destacaron que el Polo de Pilar “es un espacio estratégico” para reducir la reincidencia y prevenir el delito a través del trabajo, la capacitación y la inclusión en derechos. Hasta el momento, se acompañó a más de 120 personas y sus familias con asistencia alimentaria, abordaje en consumos problemáticos y talleres en perspectiva de género y derechos humanos.