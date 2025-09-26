Protesta en Tres Arroyos: intervienen cartel antes de la llegada de Espert y Santilli
La visita de José Luis Espert y Diego Santilli coincidió con la pérdida de fuentes laborales en la ciudad y con la intervención del cartel de ingreso, donde el “Tres” fue ocultado en referencia al caso que involucra a Karina Milei.Municipales26 de septiembre de 2025Andrés Montero
Tres Arroyos se convirtió en escenario de un fuerte gesto de protesta en la antesala de la visita de campaña de José Luis Espert y Diego Santilli. Vecinos de la localidad intervinieron el cartel de ingreso a la ciudad y taparon el número “Tres”, en clara referencia a las denuncias por presuntos cobros de coimas que involucran a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, incluida su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
El episodio se dio a pocas horas de la llegada de los candidatos de La Libertad Avanza y el PRO, que estarán este viernes en Tres Arroyos para encabezar actividades de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
La agenda de Espert y Santilli en Tres Arroyos
De acuerdo a lo informado por La Libertad Avanza, la visita tendrá lugar este viernes en el local partidario ubicado en Avenida Rivadavia N°239. Allí, Espert y Santilli brindarán una conferencia de prensa junto a dirigentes locales y provinciales.
La actividad forma parte de la gira que ambos candidatos realizan en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la campaña electoral.
Una ciudad golpeada por los despidos
El arribo de los dirigentes libertarios y del PRO se produce en un contexto crítico para la comunidad tresarroyense. En apenas 72 horas, la ciudad sufrió el cierre de tres empresas y la pérdida de más de 150 puestos de trabajo, un golpe que sacudió a la economía local.
El martes, el Frigorífico Anselmo SA presentó un pedido de quiebra en el Juzgado Civil y Comercial de Tres Arroyos, lo que implica el cierre de la histórica firma y el despido de cerca de 100 trabajadores. Actualmente, la planta contaba con 76 operarios en actividad, mientras que otros veinte habían cerrado acuerdos de retiro.
Ese mismo día se conoció la decisión de la empresa noruega Mustad de cerrar su planta de herrajes para equinos, instalada desde hace casi tres décadas en el Parque Industrial. Con el cierre, unos 55 empleados quedaron sin trabajo.
Finalmente, este jueves, la firma Vulcamoia, representante oficial de neumáticos Goodyear en la ciudad, anunció el cierre de su sucursal de Avenida Rivadavia 662, dejando a cinco trabajadores sin empleo.
El impacto social de la crisis
La quiebra del Frigorífico Anselmo no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino también el cierre de una de las fuentes históricas de producción y empleo de Tres Arroyos. La medida judicial prevé el nombramiento de un síndico que tomará posesión de los bienes, verificará deudas y atenderá los reclamos laborales, aunque los directivos ya admitieron la falta de margen para continuar con las operaciones.
En paralelo, los despidos en Mustad y Vulcamoia completaron una semana marcada por malas noticias, que dejaron a más de 150 familias en situación de incertidumbre.
Una visita en clima de tensión
Con este telón de fondo, la visita de Espert y Santilli genera expectativa pero también tensión en el distrito. El gesto de vecinos que taparon el “Tres” del cartel de ingreso aparece como una señal del clima de malestar que atraviesa la comunidad, en medio de denuncias nacionales por corrupción y una crisis laboral sin precedentes en la ciudad.
