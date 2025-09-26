San Pedro se convierte en capital del country con su festival número 20
Desde este viernes y hasta el domingo, la ciudad será sede de uno de los eventos más importantes del género en Sudamérica, con artistas de Argentina y América.Municipales26 de septiembre de 2025Andrés Montero
San Pedro se prepara para vivir un fin de semana histórico. Desde este viernes al mediodía y hasta el domingo por la noche, la ciudad será el epicentro de la música country en Sudamérica con la realización de la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival, un encuentro que ya es marca registrada y que reúne a miles de fanáticos y turistas.
La Avenida Costanera se transformará en el escenario natural de más de 70 shows en vivo, con la participación de artistas de Argentina y de distintos países de América. El repertorio será amplio e incluirá country, blues, rockabilly, rock and roll, bluegrass, swing y mucho más, en un clima que combina música, tradición y comunidad.
Un festival con historia
El festival nació en 2003 y, con el paso de los años, se consolidó como referente en la región. La producción está a cargo de Gustavo Laurino y Country2.com, junto al Club Independencia, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro.
El evento mantiene una de sus características principales: la entrada libre y gratuita, y no se suspende por mal tiempo. En caso de condiciones climáticas adversas, la organización prevé adaptar las actividades para que el público pueda disfrutar del encuentro sin inconvenientes.
Actividades destacadas
Además de los recitales, el domingo a las 10:30 de la mañana se llevará a cabo el tradicional encuentro de escuelas de line dance, una de las actividades más esperadas por el público que año a año reúne a bailarines de todo el país.
La programación completa y la cobertura oficial del festival pueden seguirse a través de diferentes medios:
Redes sociales de @country2com
Portal Country2.com y su señal country2radio
Estación San Pedro FM 88.7 y su web oficial
San Pedro Rock Radio 94.7 y www.sanpedrorockradio.com.ar
San Pedro, cultura y comunidad
El festival no solo genera un gran impacto turístico, sino que también refleja el compromiso del municipio con la promoción cultural y artística. Tal como destacaron desde la organización, el Country Music Festival es un espacio pensado para toda la familia, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de espectáculos de calidad de manera gratuita.
En paralelo, la Municipalidad de San Pedro continúa trabajando en otras áreas. En los últimos días, a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, se llevó adelante una reunión con la Dirección de Seguridad Alimentaria de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo fue fortalecer programas como Más Vida, PAAC y PAAI, que apuntan a garantizar la seguridad alimentaria de familias, personas celíacas e inmunodeprimidas en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, San Pedro combina su histórica tradición cultural con políticas sociales que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este fin de semana, con la 20ª edición del Country Music Festival, la ciudad volverá a estar en el centro de la escena cultural del país.
