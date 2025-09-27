El puesto de los argentinos en la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

Racing se convirtió en la gran sorpresa argentina y ya es el segundo mejor equipo sudamericano en la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Con 34 puntos, la Academia solo está por detrás de Palmeiras (40) y mantiene vivas sus chances de meterse en la próxima gran cita de la FIFA.

Otros tres equipos argentinos también aparecen en posiciones expectantes: Estudiantes está quinto con 28 puntos, gracias a una Libertadores sólida; Vélez ocupa el séptimo lugar con 24 unidades; y River marcha octavo con 23 puntos, en medio de un proceso de renovación que lo obliga a sumar fuerte en los próximos torneos.

Central Córdoba, la sorpresa argentina

Lejos de los grandes nombres, Central Córdoba de Santiago del Estero aparece en el puesto 16 con 14 puntos, demostrando que también puede hacerse un lugar en el mapa continental.

La Conmebol dispondrá de seis cupos para el Mundial de Clubes si se mantiene el formato de 32 equipos. Cuatro serán para los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que las dos restantes quedarán para los equipos que más puntos acumulen.

Eso sí, existe una regla clave: no pueden clasificarse más de dos equipos por país, salvo los campeones de la Libertadores.

La pulseada por la sede del 2029

En paralelo, la FIFA analiza dónde se jugará el Mundial de Clubes 2029. Brasil ya se candidateó con ventaja por haber organizado el Mundial 2014, pero deberá competir con Qatar, Estados Unidos y Australia, que también buscan albergar el torneo. La decisión final se tomará recién en 2026.