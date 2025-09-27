River vs. Racing: cuándo y dónde se juega por Copa Argentina
Un clásico copero con sabor a final anticipada: el "Millonario" y la "Academia" se miden en los cuartos del certamen nacional. Todos los detalles, en esta nota.
La tabla de Conmebol empieza a tomar forma y los conjuntos argentinos ya suman puntos en la carrera hacia el torneo de la FIFA. Mirá en qué lugar están y qué chances tienen de clasificar.Deportes27 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Racing se convirtió en la gran sorpresa argentina y ya es el segundo mejor equipo sudamericano en la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Con 34 puntos, la Academia solo está por detrás de Palmeiras (40) y mantiene vivas sus chances de meterse en la próxima gran cita de la FIFA.
Otros tres equipos argentinos también aparecen en posiciones expectantes: Estudiantes está quinto con 28 puntos, gracias a una Libertadores sólida; Vélez ocupa el séptimo lugar con 24 unidades; y River marcha octavo con 23 puntos, en medio de un proceso de renovación que lo obliga a sumar fuerte en los próximos torneos.
Lejos de los grandes nombres, Central Córdoba de Santiago del Estero aparece en el puesto 16 con 14 puntos, demostrando que también puede hacerse un lugar en el mapa continental.
La Conmebol dispondrá de seis cupos para el Mundial de Clubes si se mantiene el formato de 32 equipos. Cuatro serán para los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que las dos restantes quedarán para los equipos que más puntos acumulen.
Eso sí, existe una regla clave: no pueden clasificarse más de dos equipos por país, salvo los campeones de la Libertadores.
En paralelo, la FIFA analiza dónde se jugará el Mundial de Clubes 2029. Brasil ya se candidateó con ventaja por haber organizado el Mundial 2014, pero deberá competir con Qatar, Estados Unidos y Australia, que también buscan albergar el torneo. La decisión final se tomará recién en 2026.
Un clásico copero con sabor a final anticipada: el "Millonario" y la "Academia" se miden en los cuartos del certamen nacional. Todos los detalles, en esta nota.
Racing y Palmeiras ya están en la penúltima instancia del torneo continental. Estudiantes define con Flamengo y Liga de Quito visita a San Pablo para completar el cuadro.
La propuesta de Conmebol entusiasma a Sudamérica y podría permitir que la Selección Argentina dispute toda la fase de grupos en estadios locales. La UEFA ya mostró su rechazo.
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.
Los números de la última encuesta encendieron alarmas en el Gobierno: la ventaja opositora se amplía y surge una figura con imagen positiva.
Taiana visitó Luján y Trotta se reunió con la militancia de Maipú. El peronismo prepara actos en Moreno, Cañuelas y Mar del Plata antes del Día de la Lealtad.