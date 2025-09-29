El proyecto de Presupuesto 2026 que Javier Milei envió al Congreso puso en alerta a gran parte del interior bonaerense. En su artículo 72, la iniciativa contempla la derogación de la Ley 27.637, que desde 2021 garantiza descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas a más de tres millones de hogares, la mitad en 90 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La reacción no tardó en llegar: concejos deliberantes, sindicatos y legisladores provinciales iniciaron un frente común contra la medida que, de aprobarse, dejaría a miles de familias sin el beneficio de la llamada Zona Fría.

En Mar del Plata, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto presentado por Acción Marplatense para exigir que el régimen se mantenga. La iniciativa fue acompañada por Unión por la Patria, el Frente Renovador y la UCR, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza se abstuvieron.

“Se trata de un régimen que involucra a 260 mil familias y que impacta directamente en jubilados, sectores de menores ingresos, personas con discapacidad y pymes locales”, explicó la concejal María Ayala en diálogo con Diputados Bonaerenses.

Tandil, Olavarría y Balcarce, en la misma sintonía

En Tandil, 18 de los 20 ediles votaron a favor de defender el beneficio. En Olavarría, en tanto, todos los bloques consensuaron un texto para reclamar que el Congreso no elimine la Zona Fría.

En Balcarce, la concejal Viviana Erreguerena (Unión por la Patria) advirtió que la eliminación de la ley significaría aumentos del 30% al 50% en más de 11.000 hogares locales, con impacto directo en jubilados y sectores vulnerables.

Desde el oficialismo local, Gonzalo Scioli acompañó la postura y planteó que la tarifa diferencial “no es un privilegio”, sino un mecanismo para compensar las condiciones climáticas más severas de la región.

Javier Milei, presidente de la Nación.

Protesta gremial y advertencias de diputados por la crisis energética

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) también se sumó al reclamo con una protesta frente a la sede de ENARGAS en Mar del Plata. “Va a haber entre 300 mil y 400 mil usuarios perjudicados, con facturas que se duplicarán. Ya estamos viendo usuarios que caen del sistema porque no pueden pagar”, alertó el secretario general Ezequiel Serra.

Además, confirmó una movilización a la sede central del organismo para el 7 de octubre, cuando se discuta la extensión de la concesión de Camuzzi.

La Cámara de Diputados bonaerense, por su parte, aprobó un proyecto presentado por Gustavo Pulti para rechazar la quita. “Se elimina la Zona Fría sin que hayan cambiado las temperaturas que justificaron el beneficio. Y tampoco mejoraron las condiciones económicas: todo lo contrario”, remarcó el exintendente de Mar del Plata.

En la misma línea, Fernanda Raverta, senadora provincial electa, planteó: “Estamos hablando de una medida que pone en riesgo el acceso a un servicio básico. No es una cifra, es la vida cotidiana de miles de hogares”.