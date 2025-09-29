Con la producción en caída, el Senado bonaerense recibe a industriales y promete una agenda común
La comisión de Industria y Minería de la Cámara alta inició reuniones con empresarios para avanzar en alivio fiscal y reformas laborales.Legislativas29 de septiembre de 2025Mariana Portilla
La Comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense abrió una agenda de trabajo con representantes del sector empresario, en un contexto de caída productiva y postergación de la recuperación. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad fabril registró un retroceso del 3% interanual en agosto, con un promedio de caída del 10% en lo que va de 2025 frente a 2022 y 2023.
La semana pasada, el senador Sergio Vargas (Unión y Libertad) encabezó un encuentro que contó con la participación de Eugenia Ctibor (vicepresidenta ejecutiva de la Unión Industrial del Gran La Plata y directora de Cerámicas Ctibor), Mariano Mayo (secretario de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires) y Romina Vargas (Grupo Vargas).
Los industriales destacaron la complejidad del escenario y reclamaron alivio fiscal y reformas en la Justicia Laboral, proponiendo incluso un mecanismo similar al SECLO nacional, para resolver conflictos laborales antes de llegar a juicio.
“Necesitamos consensos para salir adelante. Hay rubros como la minería y la energía que traccionan, pero otros, como la construcción y el textil, están amesetados”, advirtió Ctibor durante la reunión.
Reunión de la Comisión de Industria con empresarios.
Los legisladores visitarán industrias, recibirán a cámaras y trabajarán con equipos técnicos para convertir los planteos en proyectos legislativos. Entre las iniciativas en estudio, figura un proyecto del senador Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) para actualizar la Ley 13.744, sobre agrupamientos industriales, que fue enviado al Ministerio de Producción bonaerense para su evaluación.
La comisión también abordó declaraciones de interés legislativo vinculadas a ferias y exposiciones productivas, como la FIMAQH, la FITECMA y la Expo Ciudad Pyme 2025.
Informe de la UIA: el impacto de la caída productiva
El informe mensual de la UIA reflejó un escenario preocupante: la construcción bajó 9% en despachos de cemento, la maquinaria -13%, la producción de autos -7% y la metalmecánica -2,3%.
La baja de la demanda interna fue señalada como el principal factor de preocupación (40,1%), junto con la competencia de importados y el aumento de costos laborales. Además, el 24,4% de las empresas redujo personal, el valor más alto registrado en la serie histórica.
Algunos sectores lograron sostenerse, como la refinación de petróleo, la industria aceitera y la producción de motos, impulsada por planes de cuotas.
Sergio Vargas, titular de la Comisión de Minería e Industria.
El Monitor de Desempeño Industrial de la UIA se ubicó en 45,3 puntos, por debajo del umbral de expansión, evidenciando deterioro en las expectativas empresarias. Cada vez menos compañías creen que la situación pueda mejorar en el corto plazo.
En este contexto, el Senado bonaerense apuesta a que la agenda con industriales se transforme en un paquete de iniciativas regulatorias, con el objetivo de sostener la producción y proteger el empleo, aun cuando las variables macroeconómicas escapan a la provincia.
