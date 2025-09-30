Franco Colapinto volverá a tener acción este fin de semana en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino llega con el objetivo de dejar atrás un difícil paso por Bakú, donde terminó en el puesto 19 tras un toque de Alex Albon en el inicio de la carrera. Ahora, sobre un trazado que ya conoce, buscará mejorar su rendimiento y sumar experiencia en la categoría máxima.

La competencia en Singapur será la segunda parada del calendario tras el receso europeo, con siete fechas restantes para cerrar la temporada 2025.

Cómo llega el argentino con Alpine

El oriundo de Pilar atraviesa un año de adaptación a bordo del Alpine A525, un auto que muestra importantes limitaciones y mantiene al equipo en el último lugar de la tabla de Constructores con apenas 20 puntos.

En su debut en la séptima fecha del campeonato, Colapinto finalizó 16° en Emilia-Romaña. Luego pasó por Mónaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (sin poder largar), Bélgica (19° tanto en Sprint como en la carrera principal) y Hungría (18°), donde sufrió problemas graves en los boxes.

Tras el receso, alcanzó su mejor resultado con Alpine en Zandvoort (12°) y posteriormente terminó 17° en Monza. El año pasado, con Williams, había terminado 11° en Singapur, muy cerca de los puntos.

El circuito de Singapur y sus desafíos

Será la 23° edición del Gran Premio de Singapur en la Fórmula 1. El circuito callejero tiene una longitud de casi 5 kilómetros, cuenta con 19 curvas y tres zonas de DRS.

La vuelta rápida en carrera le pertenece a Daniel Ricciardo (2024), con un tiempo de 1:34.486. El máximo ganador en este trazado es Sebastian Vettel, con cinco victorias. En 2024, Lando Norris festejó en las calles del país asiático con McLaren.

Días y horarios del Gran Premio de Singapur

El fin de semana tendrá el formato tradicional de tres días:

Viernes 3 de octubre

Práctica Libre 1: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Sábado 4 de octubre

Práctica Libre 3: 6.30 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 5 de octubre

Carrera principal a 51 vueltas: 9.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

La transmisión estará disponible a través de Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica, F1TV por streaming, BandSports en Brasil, DAZN en España, ESPN Deportes en Estados Unidos, Sky Italia en Italia y Sky Sports en Reino Unido.

Lo que queda del calendario 2025 de Fórmula 1

Tras la fecha en Singapur, la Fórmula 1 continuará de la siguiente manera:

GP de Estados Unidos (Sprint: sábado 18 de octubre a las 14.00 / Carrera: domingo 19 a las 16.00)

GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

GP de San Pablo (Sprint: sábado 8 de noviembre a las 11.00 / Carrera: domingo 9 a las 14.00)

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

GP de Qatar (Sprint: sábado 29 de noviembre a las 11.00 / Carrera: domingo 30 a las 13.00)

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

