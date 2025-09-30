El intendente municipal Javier Osuna, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Atilio Botazzi, y el presidente del Consejo Escolar, Elías Cambra, recorrió las instalaciones de la Secundaria N° 2 de la localidad de Villars.

Durante la visita, destacaron que las obras avanzan a muy buen ritmo y remarcaron que cada día se está más cerca de concretar un proyecto largamente esperado por la comunidad educativa. “Porque creemos en una educación pública de calidad, seguimos trabajando para que nuestros jóvenes tengan las escuelas que se merecen”, expresaron.

Nuevas instalaciones en el Centro de Formación Profesional

Otra de las actividades fue la recorrida por las instalaciones del Centro de Formación Profesional, junto al intendente Osuna, el presidente del Consejo Escolar, Elías Cambra, la presidenta de la cooperadora, Karina Morales, y el director del establecimiento, Alejandro Bottini.

En el predio se inauguraron los nuevos sanitarios, en el marco de un plan de mejoras que busca fortalecer la infraestructura del espacio. Desde el Municipio resaltaron que se continúa trabajando en más obras para acompañar la calidad educativa y garantizar mejores condiciones para alumnos y docentes.

Expo Herense 2025: tres días de cultura, trabajo y comunidad

El cierre de la semana estuvo marcado por la Expo Herense 2025, que convocó a una gran cantidad de vecinos durante tres jornadas. La propuesta incluyó feriantes, comerciantes, emprendedores, expositores y un patio gastronómico que ofreció múltiples alternativas.

El intendente agradeció especialmente a los artistas, a la Escuela de Danzas de General Las Heras, a la productora y a los trabajadores municipales por el esfuerzo y la organización. También destacó el acompañamiento de la Provincia, el CFI Consejo Federal de Inversiones, Cristina Álvarez Rodríguez, Ayelén Borda y el gobernador Axel Kicillof.

En el escenario principal se vivieron noches únicas con la participación de Los Tekis, Hilda Lizarazu y Nahuel Pennisi, quienes hicieron vibrar al público con shows inolvidables.

Una celebración que busca consolidarse

El intendente Osuna señaló que el objetivo es que la Expo siga creciendo y consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad. “Desde el Municipio vamos a seguir trabajando para que, año tras año, la Expo Herense siga creciendo, se consolide y nos siga uniendo como comunidad, de la mano de la producción, el trabajo y el arte”, expresó.

Con ese compromiso, invitó a todos los vecinos y vecinas a la próxima edición para volver a compartir y celebrar juntos esta fiesta local que combina producción, cultura y entretenimiento.