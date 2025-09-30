Osuna recorrió obras educativas y celebró el éxito de la Expo Herense 2025
El intendente Osuna encabezó recorridas por instituciones educativas en Villars y el Centro de Formación Profesional, mientras que la comunidad disfrutó de tres jornadas de música, danza y producción en la Expo 2025.Municipales30 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente municipal Javier Osuna, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Atilio Botazzi, y el presidente del Consejo Escolar, Elías Cambra, recorrió las instalaciones de la Secundaria N° 2 de la localidad de Villars.
Durante la visita, destacaron que las obras avanzan a muy buen ritmo y remarcaron que cada día se está más cerca de concretar un proyecto largamente esperado por la comunidad educativa. “Porque creemos en una educación pública de calidad, seguimos trabajando para que nuestros jóvenes tengan las escuelas que se merecen”, expresaron.
Nuevas instalaciones en el Centro de Formación Profesional
Otra de las actividades fue la recorrida por las instalaciones del Centro de Formación Profesional, junto al intendente Osuna, el presidente del Consejo Escolar, Elías Cambra, la presidenta de la cooperadora, Karina Morales, y el director del establecimiento, Alejandro Bottini.
En el predio se inauguraron los nuevos sanitarios, en el marco de un plan de mejoras que busca fortalecer la infraestructura del espacio. Desde el Municipio resaltaron que se continúa trabajando en más obras para acompañar la calidad educativa y garantizar mejores condiciones para alumnos y docentes.
Expo Herense 2025: tres días de cultura, trabajo y comunidad
El cierre de la semana estuvo marcado por la Expo Herense 2025, que convocó a una gran cantidad de vecinos durante tres jornadas. La propuesta incluyó feriantes, comerciantes, emprendedores, expositores y un patio gastronómico que ofreció múltiples alternativas.
El intendente agradeció especialmente a los artistas, a la Escuela de Danzas de General Las Heras, a la productora y a los trabajadores municipales por el esfuerzo y la organización. También destacó el acompañamiento de la Provincia, el CFI Consejo Federal de Inversiones, Cristina Álvarez Rodríguez, Ayelén Borda y el gobernador Axel Kicillof.
En el escenario principal se vivieron noches únicas con la participación de Los Tekis, Hilda Lizarazu y Nahuel Pennisi, quienes hicieron vibrar al público con shows inolvidables.
Una celebración que busca consolidarse
El intendente Osuna señaló que el objetivo es que la Expo siga creciendo y consolidándose como un punto de encuentro para la comunidad. “Desde el Municipio vamos a seguir trabajando para que, año tras año, la Expo Herense siga creciendo, se consolide y nos siga uniendo como comunidad, de la mano de la producción, el trabajo y el arte”, expresó.
Con ese compromiso, invitó a todos los vecinos y vecinas a la próxima edición para volver a compartir y celebrar juntos esta fiesta local que combina producción, cultura y entretenimiento.
Boto: "El lanzamiento del Camino Real es una política pública que busca recuperar el patrimonio histórico de Buenos Aires"
El intendente de Luján recibió al gobernador Kicillof junto a quien presentó el programa turístico Camino Real. Además, el Gobernador entregó un tomógrafo para el Hospital Nuestra Señora de Luján y recorrió los avances de obras de viviendas.
Achával recibió a Kicillof y Cuattromo: Inauguraron nueva sede del Banco Provincia
El alcalde de Pilar dijo que, en un contexto de grandes desafíos, junto a Provincia se sigue articulando políticas públicas que impulsan la producción y fomentan el desarrollo.
Bevilacqua gestionó obras de agua y cloacas ante el presidente de ABSA
El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo de ABSA, Hugo Obed, donde se avanzó en gestiones clave para mejorar el suministro de agua y la infraestructura cloacal en distintas localidades del distrito.
Curutchet: "Trabajamos codo a codo con Provincia"
El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, recibió al gobernador Axel Kicillof y juntos inauguraron la Casa de la Provincia en el distrito.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Última encuesta: polarización total y dudas sobre la economía en plena campaña
Encuesta clave: Fuerza Patria se despega en Buenos Aires y Milei sufre rechazo al pacto con Trump. ¿Qué dicen los bonaerenses sobre la crisis?
Encuesta revela la imagen de Milei a semanas de las elecciones
A semanas de las elecciones legislativas, la confianza en Javier Milei se hunde: la encuesta de Di Tella marca el nivel más bajo de su gestión.